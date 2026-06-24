StatLab bringt CytoPath Disc auf den Markt und treibt damit die standardisierte Zellblockpräparation weltweit voran

MCKINNEY, Texas--(BUSINESS WIRE)--StatLab Medical Products, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Pathologie, gab heute die weltweite Markteinführung der CytoPath Disc bekannt, einer innovativen Technologie zur Herstellung von Zellblöcken, die darauf ausgelegt ist, die Herstellung von Zellblöcken zu standardisieren und zu vereinfachen.

Die zum Patent angemeldete CytoPath Disc wurde als Alternative zu herkömmlichen Zellblockverfahren entwickelt, bei denen konzentrierte, in Flüssigkeit suspendierte Zellen in ein paraffineingebettetes Format für die Auswertung auf Objektträgern umgewandelt werden, und bietet einen optimierten und effizienteren Ansatz. Die CytoPath Disc nimmt konzentrierte Zellen in einer einfachen, schwammartigen Matrix auf, die anschließend gemäß den Standardabläufen der Histologie aufbereitet, eingebettet, gefärbt und in Schnitte zerlegt wird.

Herkömmliche Verfahren zur Herstellung von Zellblöcken stellen häufig eine Herausforderung dar, wenn es darum geht konsistente Ergebnisse zu erzielen, da sie komplexe Abläufe erfordern und zusätzliche Geräte oder Reagenzien notwendig machen. Mit den CytoPath Discs können Labore die Herstellung von Zellblöcken standardisieren und so zuverlässige, reproduzierbare Proben gewinnen, die nachweislich eine genaue Diagnose bei nachfolgenden IHC- und molekularen Anwendungen unterstützen.

Das von Diapath am StatLab-Standort in Martinengo konzipierte und entwickelte Produkt unterstreicht die Stärke der integrierten globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens. Die CytoPath Disc ergänzt das bestehende Portfolio von StatLab an unverzichtbaren Produkten für die Zytologie, darunter Fixiermittel, Färbemittel und Objektträger, und unterstützt so eine effektive präanalytische Probenvorbereitung.

„Laboratorien stehen unter zunehmendem Druck, präzise und reproduzierbare Ergebnisse effizient zu liefern“, sagte Lance Mikus, Vice President für Produktmanagement und Marketing bei StatLab. „Mit der CytoPath Disc bieten wir eine praktische Lösung, die die Konsistenz verbessert und gleichzeitig den Prozess der Zellblockpräparation vereinfacht. Diese Innovation ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten, und ist ein hervorragendes Beispiel für die Stärke, die aus der Zusammenarbeit unserer weltweiten Forschungs- und Entwicklungsstandorte entsteht.“

CytoPath Discs können ab sofort über alle StatLab-Marken und autorisierte Partner bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter StatLab.com/CytoPath-Discs.

Über StatLab Medical Products

StatLab Medical Products setzt sich seit 50 Jahren dafür ein, anatomisch-pathologische Labore dabei zu unterstützen, die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an selbst hergestellten Pathologiegeräten und Verbrauchsmaterialien aus neun Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa an. Unsere globale operative Präsenz, getragen von über 850 Kollegen die unser Leitmotiv täglich leben, ermöglicht eine zuverlässige und widerstandsfähige Lieferkette mit hochwertigen Produkten und Lösungen. Ein kundenzentrierter Ansatz inspiriert uns dazu, in jeder Interaktion Verlässlichkeit, Innovation und Qualität zu liefern. Erfahren Sie mehr unter StatLab.com.

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