Il team di Carnegie Mellon si è aggiudicato un contratto ARPA-H per trasformare l'assistenza durante il parto e la nascita

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Carnegie Mellon University è alla guida di un team multi-universitario che si è aggiudicato un contratto del valore massimo di 39,3 milioni di dollari dall'Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H, l'Agenzia per i progetti di ricerca all'avanguardia) per sviluppare un sistema di monitoraggio indossabile per meglio identificare lo stress fetale e la sua causa, rendendo così possibile un'esperienza di travaglio e di parto più sicura sia per le madri sia per i neonati. Il sistema, chiamato OMEGA (Optical, Mechanical e Electrical Global Assessment) dell'ipossia fetale, mira a sostituire una tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca fetale datata di 50 anni, indiretta e inaffidabile, con una valutazione unificata, in tempo reale, dell'apporto di ossigeno al feto e della sua capacità di adattamento.

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