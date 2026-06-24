LTM se une a Athena, una coalición sectorial liderada por Chainguard para ayudar a proteger el software de código abierto en la era de la IA

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, el socio en Creatividad Empresarial de las empresas más grandes del mundo, se suma a Athena, una nueva coalición sectorial liderada por Chainguard, enfocada en proteger el software de código abierto contra la creciente amenaza de las vulnerabilidades impulsadas por la IA.

Athena reúne a organizaciones líderes del ecosistema mundial de software para abordar un desafío urgente. Conforme avanzan los modelos de IA de vanguardia, son cada vez más capaces de identificar nuevas vulnerabilidades en el software de código abierto a la velocidad de una máquina, y casi siempre más rápido de lo que pueden responder los procesos tradicionales de divulgación y aplicación de parches. A medida que la IA acelera tanto el desarrollo de software como el descubrimiento de vulnerabilidades, el margen temporal entre la identificación de una falla y su explotación se ha reducido drásticamente. La coalición Athena se ha concebido con la finalidad de cerrar esta brecha mediante inteligencia compartida, acción coordinada y corrección previa a la divulgación en todo el ecosistema.

La coalición brinda apoyo integral a la gestión de vulnerabilidades, desde la detección y el análisis hasta la aplicación de parches, las medidas de mitigación en varias capas y las correcciones en las fases iniciales. Al facilitar la colaboración en todo el ecosistema, Athena ayuda a mejorar la resiliencia de los proyectos de código abierto de los que dependen las organizaciones de todo el mundo día tras día.

La participación de LTM en Athena refleja su compromiso con el fortalecimiento de la ciberseguridad, la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro de software y la contribución a los esfuerzos de todo el sector para generar confianza en el ecosistema digital. Como socio global de servicios tecnológicos para clientes empresariales de diversos sectores, LTM aporta una profunda experiencia en ingeniería y una amplia trayectoria en la implementación a gran escala a las actividades colaborativas de remediación de la coalición.

“A medida que la IA transforma tanto el desarrollo de software como el panorama de las amenazas, proteger las bases de código abierto de la economía digital ha pasado a ser una responsabilidad compartida. LTM se enorgullece de unirse a Athena y de trabajar junto a organizaciones líderes a nivel mundial para impulsar un futuro más seguro, resiliente y confiable para el software de código abierto”, declaró Chandan Pani, director de Seguridad de la información de LTM.

"Athena se fundamenta en la convicción de que no se puede resolver un problema que afecta a todo un ecosistema con una sola empresa. El ecosistema de código abierto necesita socios que puedan operar a escala global y actuar con rapidez, y LTM aporta ambas cosas. Su participación en Athena fortalece nuestra capacidad colectiva para adelantarnos a las amenazas impulsadas por la IA y garantiza que las soluciones lleguen a la infraestructura crítica, a las empresas y a las comunidades que dependen todos los días del código abierto”, explicó Naveen Sharma, vicepresidente global de Alianzas de Chainguard.

Con su contribución a la coalición Athena, LTM se une a un esfuerzo global coordinado para garantizar que las vulnerabilidades identificadas por las organizaciones miembros se corrijan y se transmitan a las etapas anteriores del proceso, para que se conviertan en soluciones de las que pueda beneficiarse todo el ecosistema de código abierto. Para obtener más información sobre Athena, visite chainguard.dev/athena.

Acerca de LTM

LTM, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, es un proveedor global de servicios tecnológicos centrado en la IA y el socio en Creatividad Empresarial de las empresas más grandes del mundo. Conectamos la visión humana con los sistemas inteligentes para que los clientes puedan crear mayor valor allí donde se entrecruzan la tecnología y la experiencia en el sector. Nuestras capacidades incluyen operaciones integradas, transformación e IA empresarial, lo que da lugar a nuevas formas de trabajar, nuevos paradigmas de productividad y nuevos caminos hacia el valor. Junto con los más de 87 000 empleados en 40 países y nuestra red global de socios, en LTM nos hacemos responsables de los resultados de nuestros clientes y los ayudamos a obtener un rendimiento superior al del mercado, pero también a superarlo en creatividad. Más información en LTM.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.