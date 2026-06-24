LTM加入由Chainguard主導的產業聯盟Athena，協助保障AI時代的開放原始碼軟體安全

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大規模企業的商業創意合作夥伴LTM已正式加入由Chainguard主導的新產業聯盟Athena。該聯盟專注於保護開放原始碼軟體免受日益嚴峻的AI驅動型漏洞威脅。

Athena匯聚全球軟體生態系統中的頂尖企業，共同因應一項緊迫挑戰。隨著尖端AI模型的不斷演進，它們日益能夠以機器速度辨識開放原始碼軟體中的新型漏洞，其回應速度往往快于傳統的漏洞揭露和修補程式修復流程。由於AI在加快軟體發展的同時也加快了漏洞的發現，從缺失被辨識到被惡意利用之間的時間視窗已大幅縮短。Athena旨在透過跨生態系統的共用情報、協同行動以及預先揭露的修復機制來彌補這一時間差。

該聯盟支援端對端的漏洞管理，涵蓋從發現、分析到修補程式修復、分層緩解措施以及上游修復的全流程。透過促進整個生態系統的合作，Athena有助於提升全球企業日常仰賴的開放原始碼專案的韌性。

LTM參與Athena，體現了其持續致力於強化網路安全、強化軟體供應鏈韌性，並為旨在建立數位生態系統信任的產業整體努力貢獻力量。身為針對各產業企業客戶的全球技術服務合作夥伴，LTM為聯盟的協同修復工作帶來了深厚的工程專長和大規模交付經驗。

LTM資訊安全長Chandan Pani表示：「隨著AI重塑軟體發展和威脅格局，保障數位經濟的開放原始碼基礎已成為一項共同責任。LTM很榮幸加入Athena，與全球一流企業攜手合作，共同推動開放原始碼軟體邁向更安全、更具韌性、更值得信賴的未來。」

Chainguard夥伴關係全球副總裁Naveen Sharma表示：「Athena建立在這樣一個信念之上：整個生態系統的問題無法僅靠單一公司來解決。開放原始碼生態系統需要能夠在全球營運並迅速採取行動的合作夥伴，而LTM恰好具備這兩項優勢。他們加入Athena，強化了我們因應AI驅動型威脅的集體能力，並確保修復措施能夠嘉惠每天仰賴開放原始碼的關鍵基礎設施、企業和社群。」

透過為Athena貢獻力量，LTM加入了一項協調一致的全球行動，以確保成員企業發現的漏洞得到修復並發送至上游，從而轉化為能讓更廣泛的開放原始碼生態系統從中受惠的修復方案。如欲瞭解更多關於Athena的資訊，請造訪chainguard.dev/athena。

關於LTM

LTM隸屬於Larsen & Toubro Group，是一家以AI為核心的全球技術服務公司，同時也是全球最大規模企業的商業創意合作夥伴。我們融合人類洞察與智慧系統，在技術與產業專業知識的融合領域，協助客戶創造更大價值。我們的服務能力涵蓋整合式營運、業務轉型和商業AI三大領域，賦能企業打造新的工作模式、建構新的生產力典範，並開闢新的價值創造路徑。LTM擁有遍布40個國家的超過87,000名員工以及全球合作夥伴網路，致力於為客戶創造卓越的成果，協助他們不僅超越市場表現，更能引領市場創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪LTM.com。

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