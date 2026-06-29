Thales garante importante pedido de rádio LOCODA do Exército dos EUA após rápido desenvolvimento

ABERDEEN PROVING GROUND, Maryland--(BUSINESS WIRE)--A Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), subsidiária da Thales, garantiu um pedido de até 5.000 plataformas LOCODA (Low Cost Data Architecture) Radio Adaptable Transport (RAT). A solução RAT da Thales, concebida, desenvolvida e pronta para uso em campo em menos de quatro meses, moderniza as comunicações de voz e dados e se integra facilmente aos suportes de rádio em todas as plataformas de veículos atuais e futuras do Exército dos EUA.

A plataforma LOCODA RAT fornece aos soldados uma capacidade de comunicação confiável e adaptável, em que poderão confiar em qualquer missão e ambiente. Ao reutilizar os suportes de rádio existentes nos veículos e suportar uma ampla gama de rádios e módulos de missão, ela reduz o tempo de configuração e simplifica a integração em campo. Os soldados obtêm conectividade de voz e dados segura e flexível, que se adapta às suas necessidades, com um sistema que pode ser atualizado rapidamente para acompanhar a evolução das ameaças e das demandas da missão.

“O Exército não tem tempo a perder com recursos, e com a solução Thales LOCODA RAT, isso não foi necessário”, disse Gary Kidwell, vice-presidente de Sistemas de Comunicação da TDSI. “Em menos de quatro meses, passamos do conceito à prontidão ao campo, fornecendo uma capacidade de comunicação confiável e adaptável. Trata-se de dar aos combatentes acesso imediato a conectividade de voz e dados segura e flexível, que pode se adaptar tão rapidamente quanto as missões e as ameaças.”

Projetado usando uma abordagem COTS e NDI, o LOCODA RAT permite produção escalável e crescimento contínuo da capacidade, reduzindo a complexidade de integração e os custos do ciclo de vida.

Com suporte para modos operacionais de canal único, multicanal e multitransporte, o Thales LOCODA RAT foi projetado com interfaces padronizadas para veículos e rádios, para alimentação, GPS, áudio e conectividade de dados. As funcionalidades adicionais incluem integração com sistemas de terceiros, intercomunicação, compatibilidade com múltiplos fornecedores de rádios TSM e segurança de criptografia AES-256.

Utilizando a forma de onda MANET TrellisWare (TSM™), o LOCODA RAT oferece a segurança de comunicações de voz e dados sensíveis, porém não classificadas e criptografadas (SBU-E), além de suportar formas de onda de rádio de banda larga e estreita. Sua arquitetura modular permite a incorporação simultânea de rádios, amplificadores e módulos de missão adicionais para ampliar o alcance da comunicação e expandir as opções de transporte.

Este pedido apoia o esforço mais amplo do Exército para modernizar a infraestrutura de comunicações táticas, com soluções ágeis e adaptáveis ​​à missão, e capazes de suportar operações distribuídas em ambientes cada vez mais disputados.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo aloca € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem. A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões. Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial e Cibernética e Digital podem ser encontradas na Biblioteca de Mídia da Thales (https://medialibrary.thalesgroup.com/portals/uotw97dr/THALESMediaLibrary). Para solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia. Sobre a Thales nos EUA. Há mais de um século, a Thales fornece soluções comprovadas, confiáveis ​​e seguras para clientes em todos os Estados Unidos. A empresa possui uma forte presença nacional e uma força de trabalho altamente qualificada, dedicada a antecipar e superar as necessidades dos clientes. Com ampla capacidade de produção, a Thales trabalha em estreita colaboração com clientes e indústrias locais para solucionar desafios complexos em todos os ambientes operacionais. Expand

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