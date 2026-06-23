HelloFresh verfünffacht seine SKU-Kapazität in der gekühlten Kommissionierung mit Locus Robotics

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, ein führender Anbieter für flexible Lagerautomatisierung, hat den weltweit führenden Kochbox-Anbieter HelloFresh dabei unterstützt, die Kapazität in der gekühlten Kommissionierung in seinem Lagerkomplex in Phoenix (Arizona, USA) von 100 auf 500 Artikel auszubauen. Möglich wurde dies durch eine speziell angepasste Hardware-Konfiguration für den Einsatz von gekühlten Umgebungen. Die Verfünffachung der Artikelkapazität schafft zusätzlichen Spielraum für eine größere Gerichtevielfalt und unterstützt das weitere Wachstum des HelloFresh-Markenportfolios.

Vom Pilotprojekt zur Flottenerweiterung in nur drei Monaten

Die HelloFresh-Marke Factor setzte im Juli 2025 zunächst 13 autonome mobile Roboter (AMR) des Typs Locus Origin im Rahmen eines Pilotprojekts ein. Bereits in einem sehr frühen Stadium zeigten die Roboter die für die Kommissionierung in Kühlbereichen erforderliche Zuverlässigkeit und konstante Prozessleistung. Vom Start des Auftrags bis zur Abgabe des Kartons benötigten die Roboter im Durchschnitt nur drei Minuten und 36 Sekunden.

Nach dieser überzeugenden Anfangsleistung erweiterte HelloFresh die Installation innerhalb von drei Monaten um 26 weitere Origin-Roboter. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen zudem, die Kommissionierung für EveryPlate einzubinden.

Eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit und verlässliche Prozesse sind in gekühlten Fullfillment-Umgebungen erfolgsentscheidend. Für HelloFresh war es daher wertvoll, mithilfe von Locus Robotics einen kritischen Prozessschritt auf wenige Minuten zu reduzieren und zugleich die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen.

„Unsere Kunden erwarten ein Mehr an Auswahl, Flexibilität und durchgängig ein herausragendes Einkaufserlebnis", betont Brad Mesloh, Associate Director, Strategic Design bei HelloFresh. „Dieser Anspruchshaltung in einer gekühlten Umgebung gerecht zu werden, erfordert hohe Präzision, maximales Tempo und eine Technologie, die sich der Komplexität unserer Abläufe anpassen kann. Locus Robotics hat unseren Teams eine einfache und intuitiv bedienbare AMR-Plattform bereitgestellt, die schneller und sicherer war und weniger Platz beanspruchte als andere von uns getestete Lösungen. Die Implementierung verlief ausgesprochen reibungslos, ein Großteil der Tests wurde bereits vor dem Go-live virtuell abgeschlossen. Sobald die Roboter im Einsatz waren, dauerte die abschließende Validierung nur wenige Tage. Damit ging die Inbetriebnahme deutlich schneller und unkomplizierter vonstatten als bei unseren Altsystemen.“

Maßgeschneiderte Technik für extreme Lagerbedingungen

Die Kommissionierung in gekühlten Bereichen stellt besondere Anforderungen an batteriebetriebene Roboter. Niedrige Temperaturen können die Effizienz der Batterien im Laufe der Zeit und bei intensiver Nutzung beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass das Betriebsmodell von HelloFresh vorsieht, die Roboter sowohl während des Einsatzes als auch während des Ladevorgangs dauerhaft in der gekühlten Umgebung zu belassen.

Um diese Anforderung zu erfüllen, entwickelte Locus Robotics spezielle Kälteanpassungen, die einen zuverlässigen Betrieb und das Laden unter gekühlten Bedingungen unterstützen.

„HelloFresh skaliert eines der anspruchsvollsten Fulfillment-Modelle am Markt, geprägt von hohen Volumina, großer Artikelvielfalt und durchgängiger Temperaturführung “, erklärt Denis Niezgoda, Chief Commercial Officer International bei Locus Robotics. „Indem wir die Kapazität erhöhen und die Automatisierung über das gesamte Markenportfolio von HelloFresh hinweg ausweiten, unterstützt Locus Robotics das Unternehmen dabei, seinen Kunden eine größere Auswahl an Gerichten zu bieten und zugleich das Tempo und die Präzision sicherzustellen, die dieses Fulfillment-Modell erfordert.“

Locus Robotics unterstützt bei HelloFresh eine gekühlte Kommissionierfläche von rund 1.115 Quadratmetern, darunter zwei Hochgeschwindigkeitslinien für die Kommissionierung von Kochboxen. In einigen Workflows bewegen die Roboter Aufträge direkt vom Einlagerungsstandort bis zur Abgabe. So führt HelloFresh Produkte schneller durch den Prozess und behält zugleich die Nachverfolgung der Aufträge im Blick.

Flexibles Konzept statt starrer Fördertechnik

HelloFresh evaluierte zunächst mehrere Automatisierungsansätze, bevor sich das Unternehmen für einen fokussierten Proof of Concept mit Locus Robotics entschied. Dieser Ansatz ermöglichte dem Team ein schnelleres Vorgehen, senkte die Anfangsinvestitionen und lieferte praktische Erfahrungen mit den Origin-AMRs von Locus Robotics in einem laufenden, temperaturgeführten Fulfillment-Umfeld.

Der Einsatz half HelloFresh zudem, einige Einschränkungen klassischer, fest installierter Automatisierungssysteme zu vermeiden. Mit Locus Robotics erhielt HelloFresh ein flexibleres Automatisierungskonzept, das auf kompakten Robotern, einer einfachen Kommissionierschnittstelle und einer intelligenten, softwaregestützten AMR-Orchestrierungsplattform basiert. Die Lösung lässt sich gezielt in bestehende Prozesse integrieren und bei veränderten Anforderungen erweitern.

Weitere Informationen zum Lösungsportfolio von Locus Robotics unter https://locusrobotics.com/

Über HelloFresh

Die HelloFresh-Gruppe ist ein globales, digital ausgerichtetes FMCG-Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh-Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Irland tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im SDAX gehandelt. Die HelloFresh-Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Dublin, Breslau und Warschau.

Weitere Informationen unter https://www.hellofreshgroup.com/de/

Über Locus Robotics

Locus Robotics ist führend im Bereich Flexibility-First Warehouse Automation und unterstützt Unternehmen dabei, Fulfillment-Prozesse auch unter volatilen Rahmenbedingungen sicher zu planen, umzusetzen und anzupassen. Die Lösung ermöglicht operative Flexibilität bei schwankenden Volumina, variabler Personalverfügbarkeit und sich verändernden Auftragsprofilen.

Angetrieben durch die LocusONE™-Plattform orchestriert Locus Robotics Kommissionierung, Nachschub, Sortierung und Verpackung in einem integrierten System aus Robotik, smarter Steuerung und angewandter KI. Über 150 Unternehmen aus Handel, Gesundheit, 3PL und Industrie an mehr als 350 Standorten weltweit setzen auf das von Locus Robotics entwickelte Robots-as-a-Service-Modell (RaaS), um ihre Lagerleistung flexibel an operative Anforderungen anzupassen.

Weitere Informationen unter www.locusrobotics.com