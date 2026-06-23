Infobip und Digitas Middle East unterzeichnen eine Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft, um KI-gestützte Kundeninteraktion für globale Marken voranzutreiben

VODNJAN, Kroatien--(BUSINESS WIRE)--Die globale, KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip gab heute eine Partnerschaft mit Digitas bekannt, dem Marketing-Transformationszweig der Publicis Groupe, der weltweit führenden Holdinggesellschaft für Kommunikationsagenturen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Infobip und Digitas ME einen gemeinsamen Dienstleistungsbereich rund um die Infobip AgentOS-Plattform aufbauen, der die Unternehmenskommunikationsinfrastruktur von Infobip mit den umfassenden Kompetenzen der Publicis Groupe in den Bereichen Daten, KI, Kundenerlebnisstrategie und Medientransformation vereint. Die Partnerschaft wird durch eine globale Rahmenvereinbarung gestützt, deren Umsetzung zunächst in den Regionen MENA und APAC beginnt.

Die Zusammenarbeit reagiert auf einen wachsenden Bedarf: die Zusammenführung von Marketing-Transformation, KI-gesteuerter Personalisierung und Echtzeit-Business-Messaging zu einem einzigen, kohärenten Kundenerlebnis. Während die Publicis Groupe prägt, wie globale Marken ihre Kunden über Medien, Daten, Kundenbindung und E-Commerce ansprechen, stellt Infobip die Kommunikationsinfrastruktur bereit, um diese Interaktionen in großem Maßstab, über alle Kanäle hinweg und in Echtzeit zu ermöglichen.

Das Analystenunternehmen Forrester betont: „Die Bereitschaft zur Einführung von KI-Agenten ist hoch: 88 % der Entscheidungsträger auf Direktorenebene und darüber in B2B-Unternehmen geben an, dass sie KI-Agenten bereits einsetzen oder deren Einführung planen, wie aus Forresters ‚State Of Customer Obsession Survey, 2025‘ hervorgeht.“1

Kareem Monem, CEO von Digitas Middle East & Turkey, sagte: „Im Rahmen der Partnerschaft wird Digitas ME ein spezielles Team aus zertifizierten Infobip-Spezialisten aufbauen, die Funktionen von Infobip AgentOS in Kundenbindungsprogramme integrieren und gemeinsam Markteinführungslösungen entwickeln, die die Daten- und Kreativkompetenzen von Publicis mit der Echtzeit-Kommunikations- und KI-Plattform von Infobip kombinieren.“

Krešo Žmak, Chief Innovation Officer bei Infobip, sagte: „Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Kraft von Partnerschaften. Indem wir gemeinsam mit unseren Partnern bei der Publicis Groupe Lösungen entwickeln und KI in großem Maßstab nutzen, helfen wir Unternehmen dabei, ihre Kundenbindung zu transformieren und weltweit messbare geschäftliche Erfolge zu erzielen.“

1 Quelle: „Align AI Agent Use Cases With Strategic Marketing Initiatives To Accelerate The Revenue Engine“, veröffentlicht am 9. Februar 2026.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen, wobei KI die treibende Kraft der Innovation ist. Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Lösungen für Kundeninteraktion, Identitätsmanagement, Benutzerauthentifizierung und Contact Center, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben sowie die Kundenbindung zu stärken. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während das Unternehmen seinen Wandel zu einem „AI-first“-Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip ist in der Lage, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die über mehr als 10.000 Verbindungen angebunden sind, von denen über 800 direkte Verbindungen zu Netzbetreibern sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutić und CTO Izabel Jelenić, geleitet.

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