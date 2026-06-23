Andersen Global nimmt Andersen in Indonesia in sein Netzwerk auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global baut seine Präsenz in Südostasien weiter aus, da sich VDB Loi in Indonesien in Andersen in Indonesia umbenennt und damit als neueste Mitgliedsfirma der Organisation beitritt.

Andersen in Indonesia bietet multinationalen Unternehmen und ausländischen Investoren, die auf dem indonesischen Markt tätig sind, Steuer- und Rechtsberatung an. Die Kanzlei verbindet jahrzehntelange Markterfahrung mit einem praxisorientierten Ansatz, dessen Schwerpunkt auf der Bereitstellung klarer, maßgeschneiderter Beratung in komplexen regulatorischen und grenzüberschreitenden Angelegenheiten liegt.

„Die Übernahme der Marke Andersen spiegelt unser Engagement wider, unseren Mandanten hochwertige und praxisorientierte steuerliche und rechtliche Beratung zu bieten, die durch eine umfassendere internationale Zusammenarbeit gestützt wird“, sagte Tommy Hendharto Oetomo, Managing Partner von Andersen in Indonesia. „Kunden, die in Indonesien tätig sind, benötigen zunehmend eine koordinierte grenzüberschreitende Betreuung. Durch den Beitritt als Mitgliedskanzlei stärken wir unsere Fähigkeit, diese Dienstleistung einheitlich und transparent zu erbringen.“

„Indonesien bleibt ein wichtiger Markt für Unternehmen, die in ganz Südostasien investieren und expandieren“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Aufnahme von Andersen in Indonesia stärkt unsere Präsenz in der Region weiter und baut auf der bereits bestehenden engen Zusammenarbeit mit Andersen in Vietnam und Andersen in Cambodia auf.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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