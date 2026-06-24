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La piattaforma di forecasting Predict+ di Tigo Energy aiuta YASNO nella continuità del flusso energetico in Ucraina

Predict+ è la piattaforma predittiva che permette al fornitore di energia elettrica ucraino di gestire al meglio la griglia elettrica, tra picchi di domanda, meteo estremamente variabile e malfunzionamenti infrastrutturali.

LOS GATOS, California, e KIEV, Ucraina--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o la "Società"), fornitore leader di soluzioni software solari ed energetiche intelligenti, oggi ha annunciato che YASNO, fornitore di elettricità in Ucraina, è il cliente di livello enterprise che più di recente ha implementato la piattaforma Tigo Predict+. La piattaforma energetica basata sull'AI consente agli operatori dei servizi di pubblica utilità di adattarsi alle sfide della domanda del mondo reale, bilanciando le fonti rinnovabili con il carico di base. Predict+ al momento gestisce oltre 650 GWh e offre ai clienti una precisione del 97,5% nelle previsioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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