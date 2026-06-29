Thales consigue un importante pedido de radios LOCODA del Ejército de EE. UU. tras un rápido impulso en su desarrollo

ABERDEEN PROVING GROUND, Md.--(BUSINESS WIRE)--Con el objetivo de ofrecer capacidades al ritmo de la misión, Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), filial de Thales, consiguió un pedido de hasta 5000 plataformas Low Cost Data Architecture (LOCODA) Radio Adaptable Transport (RAT). La solución RAT de Thales, concebida, desarrollada y lista para su uso en menos de cuatro meses, moderniza las comunicaciones de voz y datos y se integra fácilmente en los soportes de radio de todas las plataformas de vehículos actuales y futuras del Ejército de EE. UU.

La plataforma LOCODA RAT proporciona a los soldados capacidad de comunicaciones confiables y adaptables para cualquier misión y entorno. Dado que permite reutilizar los soportes de radio de los vehículos existentes y es compatible con una amplia gama de radios y módulos de misión, reduce el tiempo de configuración y simplifica la integración en el campo. Los soldados obtienen conectividad de voz y datos seguros y flexibles que se adaptan a sus necesidades, con un sistema que se puede actualizar rápidamente para mantenerse al día con las cambiantes amenazas y exigencias de la misión.

“El Ejército no tiene tiempo para esperar a que se disponga de la capacidad necesaria, y con la solución LOCODA RAT de Thales, no fue necesario esperar”, comentó Gary Kidwell, vicepresidente de Sistemas de Comunicaciones de Thales Defense & Security, Inc. (TDSI). “En menos de cuatro meses, pasamos del concepto al despliegue operativo, proporcionando capacidades de comunicaciones confiable y adaptable. El objetivo es brindar a los combatientes acceso inmediato a conectividad de voz y datos segura y flexible que pueda adaptarse a las misiones y las amenazas”.

Diseñada mediante un enfoque COTS y NDI, la solución LOCODA RAT permite una producción escalable y un crecimiento continuo de la capacidad, al tiempo que reduce la complejidad de la integración y los costos del ciclo de vida.

La plataforma LOCODA RAT de Thales, compatible con modos operativos de un solo canal, multicanal y multitransporte, está diseñada con interfaces estandarizadas de vehículos y radios para la alimentación, el GPS, el audio y la conectividad de datos. Otras capacidades incluyen la integración con sistemas de terceros, la funcionalidad de intercomunicación, la compatibilidad con radios TSM de múltiples proveedores y la seguridad mediante cifrado AES-256.

Utilizando la forma de onda TrellisWare (TSM™) MANET, LOCODA RAT proporciona la seguridad de las comunicaciones de voz y datos de tipo SBU-E (información confidencial no clasificada, encriptada) y admite formas de onda de radio de banda ancha y banda estrecha. Su arquitectura modular permite la integración simultánea de radios, amplificadores y módulos de misión adicionales para extender el alcance de las comunicaciones y ampliar las opciones de transporte.

Este pedido respalda la iniciativa más amplia del Ejército de modernizar la infraestructura de comunicaciones tácticas con soluciones ágiles y adaptables a la misión, capaces de respaldar operaciones distribuidas en entornos cada vez más conflictivos.

Acerca de Thales Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de Defensa, Aeroespacial y Ciberseguridad y Digital. Su cartera de productos y servicios innovadores ayuda a abordar importantes desafíos: soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión. El Grupo destina 4500 millones de euros anuales a Investigación y Desarrollo en áreas clave, especialmente en entornos críticos, como la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad, la Computación Cuántica y las tecnologías en la Nube. Thales cuenta con más de 85 000 empleados en 65 países. En 2025, el Grupo generó ventas por 22 100 millones de euros. Puede encontrar imágenes recientes de Thales y sus actividades de Defensa, Aeroespacial y Cibernética y Digital en la Biblioteca Multimedia de Thales (https://medialibrary.thalesgroup.com/portals/uotw97dr/THALESMediaLibrary). Para cualquier consulta específica, póngase en contacto con el equipo de Relaciones con Medios. Acerca de Thales en EE. UU. Durante más de un siglo, Thales ha brindado soluciones probadas, confiables y seguras a clientes en todo Estados Unidos. La compañía cuenta con una sólida presencia nacional y un equipo de profesionales altamente capacitados, dedicados a anticipar y superar las necesidades de sus clientes. Respaldada por una amplia capacidad de fabricación, Thales colabora estrechamente con sus clientes y las industrias locales para resolver desafíos complejos en cualquier entorno operativo. Expand

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