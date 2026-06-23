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Andersen Global breidt uit met Andersen in Indonesië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Zuidoost-Azië nu VDB Loi in Indonesië de naam verandert in Andersen in Indonesië en daarmee het nieuwste lidkantoor van de organisatie wordt.

Andersen in Indonesië biedt fiscale en juridische adviesdiensten aan multinationale ondernemingen en buitenlandse investeerders die op de Indonesische markt actief zijn. Het kantoor combineert tientallen jaren marktervaring met een praktische aanpak, zoals duidelijk en op maat gesneden advies bij complexe regelgevings- en grensoverschrijdende kwesties.

"De keuze voor het merk Andersen laat zien hoe wij ons inzetten om cliënten hoogwaardig en praktisch fiscaal en juridisch advies te bieden, ondersteund door bredere internationale samenwerking," aldus Tommy Hendharto Oetomo, managing partner van Andersen in Indonesië. "Cliënten die in Indonesië actief zijn, hebben steeds meer behoefte aan gecoördineerde grensoverschrijdende ondersteuning. Door lid te worden van het netwerk versterken we ons vermogen om die dienstverlening consistent en duidelijk te leveren."

"Indonesië blijft een belangrijke markt voor organisaties die in heel Zuidoost-Azië investeren en uitbreiden," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De toevoeging van Andersen in Indonesië versterkt onze aanwezigheid in de regio nog verder. Zo kunnen we verder bouwen op de hechte samenwerking die we al hebben met Andersen in Vietnam en Andersen in Cambodja."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via haar lidfirma's en samenwerkende firma's.

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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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