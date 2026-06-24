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Kioxia簽署第20屆亞運和第5屆亞帕運合作協議

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東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球記憶體解決方案領域的領軍企業Kioxia Corporation欣然宣布，已與愛知·名古屋亞洲運動會及亞洲帕拉運動會籌備委員會簽署合作協議，以支援2026年愛知·名古屋第20屆亞運和2026年第5屆亞帕運。

第20屆亞運是32年來首次重返日本的亞洲最大運動盛會，將繼續把電子競技列為正式獎牌項目。運動員們將在11個分項和13個小項中展開獎牌角逐。身為本屆亞運的官方遊戲固態硬碟供應商，Kioxia將提供其最快的消費級固態硬碟——EXCERIA PRO G2 SSD，確保為選手們創造最佳競技環境，協助他們發揮出最佳水準。

秉承「用『記憶』讓世界更美好」的使命，Kioxia對這兩項賽事的贊助彰顯了其支援電子競技持續發展、協助實現更加豐富多元的數位社會的承諾。

合作協議詳情

  • 贊助等級：
    • 第20屆亞運：第4級官方供應商
    • 第5屆亞帕運：第4級官方供應商
  • 合約期限：從2026年6月24日（協議簽署之日）至12月31日

賽事概覽

  • 第20屆亞運
    • 日期：2026年9月19日至10月4日（電子競技項目：2026年9月23日至10月2日）
    • 地點：愛知縣及其首府名古屋市
    • 官方網站：https://www.aichi-nagoya2026.org/en/

官方遊戲固態硬碟概覽

備註

  • NVMe是NVM Express, Inc.在美國和其他國家的註冊或未註冊商標。
  • PCIe是PCI-SIG的註冊商標。
  • 產品圖片可能與實際產品存在差異。
  • 本文提及的其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是第三方公司的商標。
  • 本公告旨在提供有關我們業務的資訊，並非也不構成出售要約或邀請或者在任何司法管轄區購買、認購或以其他方式收購任何證券的要約邀請，無意導引參與投資活動，也不應構成任何相關合約的基礎或依據。
  • 本文件中的資訊（包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式）在公告發表之日是正確的，但如有更改，恕不另行通知。

關於 Kioxia

Kioxia是全球記憶體解決方案領域的領軍企業，致力於快閃記憶體和固態硬碟(SSD)的開發、生產和銷售。其前身是Toshiba Memory，於2017年4月從1987年發明了NAND快閃記憶體的公司Toshiba Corporation脫售而出。Kioxia致力於透過提供產品、服務和系統來為客戶創造選擇，並為社會創造以儲存技術為基礎的價值，從而提升世界的「記憶」。Kioxia創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造儲存技術在高密度應用領域（包括高階智慧型手機、PC、汽車系統、資料中心和生成式AI系統）的未來。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kota Yamaji
公共關係
Kioxia Holdings Corporation
+81-3-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

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