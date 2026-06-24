Kioxia簽署第20屆亞運和第5屆亞帕運合作協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球記憶體解決方案領域的領軍企業Kioxia Corporation欣然宣布，已與愛知·名古屋亞洲運動會及亞洲帕拉運動會籌備委員會簽署合作協議，以支援2026年愛知·名古屋第20屆亞運和2026年第5屆亞帕運。

第20屆亞運是32年來首次重返日本的亞洲最大運動盛會，將繼續把電子競技列為正式獎牌項目。運動員們將在11個分項和13個小項中展開獎牌角逐。身為本屆亞運的官方遊戲固態硬碟供應商，Kioxia將提供其最快的消費級固態硬碟——EXCERIA PRO G2 SSD，確保為選手們創造最佳競技環境，協助他們發揮出最佳水準。

秉承「用『記憶』讓世界更美好」的使命，Kioxia對這兩項賽事的贊助彰顯了其支援電子競技持續發展、協助實現更加豐富多元的數位社會的承諾。

合作協議詳情

贊助等級： 第20屆亞運：第4級官方供應商 第5屆亞帕運：第4級官方供應商



合約期限：從2026年6月24日（協議簽署之日）至12月31日

賽事概覽

官方遊戲固態硬碟概覽

產品名稱：EXCERIA PRO G2 SSD

產品網站（日文網站）：https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-pro-g2.html

備註

NVMe是NVM Express, Inc.在美國和其他國家的註冊或未註冊商標。

PCIe是PCI-SIG的註冊商標。

產品圖片可能與實際產品存在差異。

本文提及的其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是第三方公司的商標。

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關於 Kioxia

Kioxia是全球記憶體解決方案領域的領軍企業，致力於快閃記憶體和固態硬碟(SSD)的開發、生產和銷售。其前身是Toshiba Memory，於2017年4月從1987年發明了NAND快閃記憶體的公司Toshiba Corporation脫售而出。Kioxia致力於透過提供產品、服務和系統來為客戶創造選擇，並為社會創造以儲存技術為基礎的價值，從而提升世界的「記憶」。Kioxia創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造儲存技術在高密度應用領域（包括高階智慧型手機、PC、汽車系統、資料中心和生成式AI系統）的未來。

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