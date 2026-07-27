شركة تاليس تحوز طلبًا كبيرًا من الجيش الأمريكي لشراء أجهزة راديو "لوكودا" عقب جهود تطوير متسارعة

--(BUSINESS WIRE)--ميدان تجارب أبردين، ماريلاندتقديرًا لتقديم القدرات بسرعة تناسب المهام، حازت شركة تاليس للدفاع والأمن، وهي شركة تابعة لشركة تاليس، طلبًا لشراء ما يصل إلى 5,000 منصة من نظام "لوكودا رات". يوفر حل "تاليس رات"، الذي صُمم وطُوّر وأصبح جاهزًا للاستخدام الميداني في أقل من أربعة أشهر، تحديثًا للاتصالات الصوتية والبيانات، كما يتكامل بسلاسة مع حوامل أجهزة الراديو عبر جميع منصات مركبات الجيش الأمريكي الحالية والمستقبلية.

توفر منصة "لوكودا رات" للجنود قدرة اتصالات موثوقة وقابلة للتكيف يمكنهم الاعتماد عليها في أي مهمة وبيئة. يوفر النظام، من خلال إعادة استخدام حوامل أجهزة راديو المركبات الحالية ودعم مجموعة واسعة من أجهزة الراديو ووحدات المهام، تقليلاً في وقت الإعداد وتبسيطًا للتكامل في الميدان. يكتسب الجنود اتصالًا آمنًا ومرنًا بالصوت والبيانات يتناسب مع احتياجاتهم، مع نظام يمكن تحديثه بسرعة لمواكبة التهديدات المتطورة ومتطلبات المهمة.

قال Gary Kidwell، نائب رئيس أنظمة الاتصالات في شركة تاليس للدفاع والأمن: "ليس لدى الجيش وقت لانتظار الحصول على القدرات، ومع حل تاليس لوكودا رات، لم يكن عليهم الانتظار". "في أقل من أربعة أشهر، انتقلنا من المفهوم إلى الجاهزية الميدانية، مما وفر قدرة اتصالات موثوقة وقابلة للتكيف. يتعلق الأمر بمنح المقاتلين إمكانية الوصول الفوري إلى اتصال آمن ومرن بالصوت والبيانات يمكن أن يتكيف بسرعة مع المهام والتهديد".

يتيح نظام "لوكودا رات"، المصمم باستخدام نهج المنتجات التجارية الجاهزة والقطع غير التطويرية، إنتاجًا قابلاً للتوسع ونموًا مستمرًا في القدرات، مع تقليل تعقيد التكامل وتكاليف دورة الحياة.

يوفر نظام تاليس "لوكودا رات"، الذي يدعم أوضاع التشغيل أحادية القناة ومتعددة القنوات ومتعددة وسائط النقل، تصميمًا بواجهات مركبات وراديو موحدة للاتصال بالطاقة ونظام تحديد المواقع العالمي والصوت والبيانات. تتضمن القدرات الإضافية تكامل أنظمة الطرف الثالث، ووظيفة الاتصال الداخلي، والتوافق مع عدة موردين عبر أجهزة راديو تي إس إم، وأمان التشفير بمعيار إيه إي إس-256.

يوفر نظام "لوكودا رات"، من خلال استخدام مَوْجَة شبكة مانيت (TSM™) من شركة تريليس وير، أمانًا للاتصالات الصوتية والبيانات الحساسة وغير المصنفة والمشفرة، مع دعم مَوْجَات الراديو ذات النطاق العريض والنطاق الضيق معًا. تتيح بنيتها المعيارية التضمين المتزامن لأجهزة الراديو ومكبرات الصوت ووحدات المهمة الإضافية لتوسيع نطاق الاتصال وتوسيع خيارات النقل.

يدعم هذا الأمر جهود الجيش الأوسع لتحديث البنية التحتية للاتصالات التكتيكية من خلال حلول مرنة وقابلة للتكيف مع المهام وقادرة على دعم العمليات الموزعة عبر البيئات المتنازع عليها بشكل متزايد.

حول تاليس

تاليس (مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز: HO) هي شركة عالمية رائدة في التقنيات المتقدمة لقطاعات الدفاع والفضاء والسيبرانية والرقمية. وتساعد مجموعة منتجاتها وخدماتها المبتكرة في معالجة العديد من التحديات الرئيسية: السيادة، والأمن، والاستدامة، والشمول.

وتُخصص المجموعة 4.5 مليار يورو سنويًا للبحث والتطوير في مجالات رئيسية، لا سيما في البيئات الحساسة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات الحوسبة الكمومية والحوسبة السحابية. لدى تاليس أكثر من 85,000 موظف في 65 دولة. في عام 2025، حققت المجموعة مبيعات بلغت 22.1 مليار يورو.

يمكن العثور على الصور الحديثة لتاليس وأنشطتها الدفاعية والفضائية والرقمية على مكتبة تاليس الإعلامية (https://medialibrary.thalesgroup.com/portals/uotw97dr/THALESMediaLibrary). للطلبات المحددة، يرجى الاتصال بفريق العلاقات الإعلامية.

حول تاليس في الولايات المتحدة

لأكثر من قرن من الزمان، قدمت تاليس حلولًا مجربة وموثوقة وآمنة للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تجلب الشركة بصمة وطنية قوية وقوة عاملة ماهرة للغاية مكرسة لتوقع وتجاوز احتياجات العملاء. بدعم من قدرات التصنيع الواسعة، تعمل تاليس بشكل وثيق مع العملاء والصناعات المحلية لحل التحديات المعقدة لكل بيئة تشغيلية.

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