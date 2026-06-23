Google e Energy Dome avançam na implantação de sistemas de armazenamento de energia em vários continentes com o primeiro projeto bilateral na Irlanda

DUBLIN e MILÃO--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Energy Dome, uma das principais desenvolvedoras de tecnologia de armazenamento de energia de longa duração, e o Google anunciaram seu primeiro contrato comercial bilateral para um projeto de bateria de CO₂ de 23 MW/200 MWh, localizado no condado de Offaly, na Irlanda. O projeto faz parte de uma parceria de longo prazo anunciada pelas empresas no ano passado para implementar em larga escala a tecnologia de bateria de CO₂ da Energy Dome, além de avançar na ambição do Google de ampliar o acesso à energia limpa, acessível, segura e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para redes elétricas em todas as partes do mundo. Este anúncio ocorre na esteira de um projeto de 19 MW/200 MWh no Arizona, anunciado neste mês pela Energy Dome, pelo Google e pela concessionária local SRP.

O projeto será desenvolvido, operado e de propriedade da Energy Dome, que utilizará sua tecnologia proprietária de bateria de CO₂. A tecnologia funciona utilizando eletricidade da rede para comprimir e armazenar CO₂, e posteriormente, quando há necessidade de energia, o gás é expandido através de uma turbina para gerar energia, que é então enviada de volta à rede.

Fortalecimento da confiabilidade e sustentabilidade da rede elétrica na Irlanda

O governo irlandês identificou o armazenamento de energia de longa duração como uma solução fundamental para garantir a segurança do fornecimento de eletricidade, reduzir os custos do sistema e viabilizar a meta política ambiciosa da Irlanda de atingir 80% de eletricidade renovável até 2030.

Por meio desse projeto, o Google e a Energy Dome pretendem demonstrar como a tecnologia de armazenamento de energia de longa duração pode contribuir para um sistema elétrico mais acessível, seguro e limpo na Irlanda. A bateria de CO₂ da Energy Dome pode absorver o excedente de energia durante períodos de oferta excessiva e fornecer energia estável durante períodos de sobrecarga do sistema. Dessa forma, é possível utilizar de maneira inteligente e econômica os recursos de energia renovável da rede, equilibrando o sistema e aliviando os gargalos de congestionamento da rede local.

Localizado no condado de Offaly, na região central da Irlanda, próximo à cidade de Rhode, o local está estrategicamente situado em um nó crítico da rede elétrica irlandesa, com linhas de alta tensão que atendem à região metropolitana da Grande Dublin. A expansão dos recursos energéticos nessa área do país é essencial para um maior crescimento econômico nos centros de demanda irlandeses.

Desenvolvido em parceria com a Lumcloon Energy, importante incorporadora local sediada na região de Midlands, o projeto gera empregos e benefícios de longo prazo para a comunidade por meio da implantação de tecnologia de ponta. Localizado em uma antiga usina termelétrica a turfa, o projeto dará uma nova vida à área industrial abandonada, transformando-a em um motor para a transição à energia limpa. Próximo ao Rhode Green Energy Park, a região possui abundantes recursos energéticos, como energia solar e eólica, que sofrem restrições de fornecimento devido ao alto congestionamento na rede local. Ao armazenar energia para distribuição posterior, o projeto alivia o congestionamento e evita a construção onerosa de linhas de transmissão, garantindo maior acessibilidade para todos os usuários da rede.

Claudio Spadacini, fundador e CEO da Energy Dome, afirmou: “Temos orgulho de trabalhar com o Google em um projeto que fortalece a resiliência da rede elétrica e abre caminho para energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Irlanda. Este projeto é a primeira implementação comercial bilateral no âmbito da parceria estratégica entre nossas empresas, que tem como objetivo desenvolver projetos da CO₂ Battery na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico.”

Ao contrário da maioria das cadeias de suprimento de baterias, que dependem de íons de lítio e outros minerais críticos, a Bateria de CO2 da Energy Dome utiliza componentes prontos para uso. A adoção da tecnologia da Energy Dome na Irlanda mostra como o armazenamento de energia de longa duração e despachável pode atender à crescente demanda por eletricidade e fortalecer a segurança, a resiliência e a confiabilidade energética do país.

"No Google, estamos comprometidos em impulsionar tecnologias de energia de próxima geração para fortalecer a resiliência da rede e introduzir capacidade crítica de armazenamento no sistema", afirmou Vanessa Hartley, diretora do Google na Irlanda. “Esse marco representa o próximo passo em nossa parceria de longo prazo com a Energy Dome e ajudará a ampliar sua promissora tecnologia de armazenamento de energia de longa duração, avançando rumo a um futuro energético mais acessível, seguro e limpo.”

O projeto já garantiu o terreno, a aprovação do plano e a conexão à rede. A empresa também obteve um contrato de capacidade de 10 anos com a EirGrid, operadora estatal do sistema de transmissão, e a previsão é que a usina entre em operação em 2028. A Energy Dome planeja desenvolver uma segunda unidade de 200 MWh no local, criando um polo de armazenamento de energia de longa duração na região central da Irlanda.

Sobre a Energy Dome

A Energy Dome é uma fornecedora líder de soluções inovadoras de capacidade para concessionárias de energia e infraestrutura de IA, impulsionada por sua tecnologia patenteada de bateria de CO₂. Seu sistema proprietário oferece capacidade despachável a custos competitivos, além de energia limpa e confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizando materiais prontamente disponíveis. Dessa forma, a empresa apoia a confiabilidade da rede, a segurança energética e a competitividade industrial. Conforme a demanda global por eletricidade aumenta — impulsionada por cargas de trabalho de IA, computação em hiperescala e pela rápida expansão da infraestrutura de data centers —, a Energy Dome avança na implementação comercial de sua tecnologia, visando fornecer soluções energéticas acessíveis, confiáveis, escaláveis e de baixas emissões para concessionárias, fornecedores de energia, operadores de hiperescala e grandes consumidores de energia.

Sobre o Google

A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Por meio de produtos e plataformas como Pesquisa, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome e YouTube, o Google desempenha um papel significativo no dia a dia de bilhões de pessoas e tornou-se uma das empresas mais conhecidas do mundo. O Google é uma subsidiária da Alphabet Inc.

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