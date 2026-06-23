Bacardi獨資收購TEELING®愛爾蘭威士忌

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Bacardi Limited宣布完成一項交易，使這家家族企業正式成為Teeling Whiskey Company及TEELING®愛爾蘭威士忌品牌的唯一所有者。創辦人Jack和Stephen Teeling將繼續留在公司，以策略顧問的身分參與塑造品牌未來並推動其長期成長。

今日的公告是兩家公司成功合作的延續。自2017年Bacardi收購這家都柏林威士忌公司的少數股權以來，雙方一直保持著良好的合作關係。Bacardi隨後於2022年增持股份，成為該公司的控股股東。

Bacardi Limited執行長Mahesh Madhavan表示：「TEELING與Bacardi完美契合。 該品牌代表著卓越的品質、精湛的工藝，以及勇於創新、不斷推陳出新的威士忌構想。它所獲得的數百個獎項足以證明其成功。愛爾蘭威士忌品類在全球擁有巨大的長期發展潛力，而TEELING的加入讓我們擁有得天獨厚的優勢來把握每一個機會。」

自從Bacardi與Teeling Whiskey Company建立合作關係以來，TEELING品牌的規模成長了一倍以上，全球影響力也顯著擴大。目前，TEELING已出口至全球80多個市場。

Teeling Whiskey Company共同創辦人Jack Teeling表示：「我哥哥和我都深知，Bacardi讓TEELING得到了最好的發展。過去九年來與Bacardi團隊的密切合作向我們證明，身為一家家族企業，Bacardi珍視TEELING品牌所代表的一切價值，以及其致力於提升愛爾蘭威士忌產業標準的承諾。如今，隨著TEELING和都柏林的優秀團隊全面加入Bacardi大家庭，我們非常期待他們在未來幾年裡取得更大的成就。」

自2012年Teeling Whiskey Company成立以來，憑藉打造手工小批量愛爾蘭威士忌的非傳統構想，它在威士忌界留下了濃墨重彩的一筆。如今，TEELING已成為「全球得獎最多的愛爾蘭威士忌」*，其卓越的品質和口感獲得了世界威士忌大獎、愛爾蘭威士忌大師賽、國際葡萄酒與烈酒大賽以及舊金山世界烈酒大賽等眾多權威賽事的肯定。2015年開幕的TEELING威士忌酒廠是超過125年來都柏林的第一家新酒廠，它充分展示了品牌背後的精湛工藝，至今已接待超過100萬名訪客。

* 依據2019-2025年世界威士忌大獎的統計

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關於TEELING Whiskey

Teeling Whiskey Company成立於2012年，旨在復興歷史悠久的TEELING家族愛爾蘭威士忌商標，並將精釀蒸餾工藝帶回都柏林。自那以後，Teeling發展成為最具進取精神的愛爾蘭威士忌公司，不斷推動產業創新，並提供一系列獨特的手工小批量愛爾蘭威士忌精品。2015年，Teeling威士忌酒廠正式運行，成為逾125年來都柏林的第一家新酒廠，開幕至今已接待超過100萬名訪客。TEELING Whiskey現已出口至全球80多個不同市場，並憑藉卓越品質榮獲650多項國際大獎。TEELING、其包裝外觀及鳳凰標誌均為商標。

關於Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球最大的私人國際烈酒公司，生產、推廣和銷售各種烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括BACARDÍ®蘭姆酒、PATRÓN®龍舌蘭酒、GREY GOOSE®伏特加、DEWAR’S®蘇格蘭調和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®琴酒、MARTINI®苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES® 100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、D’USSÉ®乾邑白蘭地、ANGEL’S ENVY®美式純威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花利口酒等其他首屈一指的新興品牌。家族企業Bacardi Limited於超過164年前成立於古巴聖地牙哥，目前擁有約8000名員工，在10個國家和地區經營多處生產設施，產品銷往160多個市場。Bacardi Limited是指Bacardi公司集團，包括Bacardi International Limited。敬請造訪www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn和Instagram上關注我們。

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