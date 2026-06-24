Cloudflare und beehiiv führen KI-Crawling-Kontrollen ein, um unabhängigen Verlagen den Einstieg in das KI-Zeitalter zu erleichtern

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen im Bereich Konnektivität, und beehiiv, die auf Newsletter ausgerichtete Publishing-Plattform, die Verlagen und Unternehmen dabei hilft, ihre Zielgruppe zu gewinnen, auszubauen und zu monetarisieren, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Creator-Economy neu zu definieren und die Art und Weise zu verändern, wie unabhängige Kreative mit KI interagieren. Durch die direkte Integration der fortschrittlichen „Crawl Control“-Technologie von Cloudflare in die beehiiv-Plattform bietet diese Partnerschaft den Urhebern einen klaren Überblick und eine detaillierte Kontrolle darüber, wie KI-Modelle ihre Werke nutzen.

Da sich KI-Modelle weiterentwickeln und neue Formen der Suche und Entdeckung ermöglichen, suchen unabhängige Urheber nach flexiblen Möglichkeiten, um zu verstehen und zu steuern, wie auf ihre Inhalte zugegriffen wird. Diese Integration vereinfacht den Prozess, indem sie es beehiiv-Nutzern ermöglicht, ihren digitalen Fußabdruck anhand von zwei klaren Optionen zu verwalten: Verleger können sich entweder für eine maximale Auffindbarkeit entscheiden, um KI-Suchmaschinen und -Agenten zu gestatten, ihre Werke frei zu crawlen und so eine breitere Verbreitung zu ermöglichen, oder sie können sich für den Schutz ihrer Inhalte entscheiden und das Scraping durch KI blockieren, um ihre Archive für zukünftige Monetarisierungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten zu bewahren.

„Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, Content-Ersteller – von unabhängigen Bloggern bis hin zu den weltweit größten Verlagen – zu schützen und zu unterstützen“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Auch wenn sich das Internet weiterentwickelt, bleibt unser Engagement unverändert: Wir möchten sicherstellen, dass Kreative über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Diese Partnerschaft mit beehiiv ist der nächste logische Schritt im Rahmen dieser Mission und bietet Newsletter-Betreibern die Transparenz und Kontrolle, die sie benötigen, um das KI-Zeitalter nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – ganz gleich, ob sie ihre Sichtbarkeit optimieren oder ihre Arbeit für zukünftige Chancen bewahren möchten.“

„beehiiv wurde entwickelt, um die Unabhängigkeit von Kreativen zu fördern“, sagte Tyler Denk, Mitbegründer und CEO von beehiiv. „Da KI die Art und Weise verändert, wie Menschen Inhalte finden und konsumieren, benötigen Verlage echte Handlungsmöglichkeiten. Unsere Partnerschaft mit Cloudflare bietet Autoren die Daten und Kontrollmöglichkeiten, die sie benötigen, um entweder die Auffindbarkeit und Verbreitung ihrer Inhalte zu maximieren oder ihre Texte zu schützen und ihre eigenen Bedingungen festzulegen.“

Die Verwaltung von KI-Bots erforderte in der Vergangenheit komplexe technische Maßnahmen, wie beispielsweise manuelle Aktualisierungen der robots.txt-Datei oder die Einrichtung von Firewalls. Diese Partnerschaft beseitigt diese technischen Hürden und ermöglicht es Publishern jeder Größe – von großen Medienunternehmen bis hin zu einzelnen Content-Erstellern –, auf einfache Weise automatisierte Einstellungen festzulegen. Zu den wichtigsten Merkmalen der Integration gehören:

Personalisierte Analysen: Inhalteanbieter erhalten ein plattforminternes Dashboard, das auf Cloudflare-APIs basiert. Dieses zeigt genau an, welche KI-Crawler versuchen, auf ihre Inhalte zuzugreifen, welche davon blockiert werden und welchen Referral-Traffic diese Crawler an den Newsletter zurückleiten.

Inhalteanbieter erhalten ein plattforminternes Dashboard, das auf Cloudflare-APIs basiert. Dieses zeigt genau an, welche KI-Crawler versuchen, auf ihre Inhalte zuzugreifen, welche davon blockiert werden und welchen Referral-Traffic diese Crawler an den Newsletter zurückleiten. Ein-Klick-Umschaltung der Berechtigungen: Die Möglichkeit, bestimmte KI-Modelle je nach den geschäftlichen Zielen des Entwicklers zu blockieren oder zuzulassen.

Die Möglichkeit, bestimmte KI-Modelle je nach den geschäftlichen Zielen des Entwicklers zu blockieren oder zuzulassen. Zukunftssicheres Rechte-Management: Automatische Updates, die sich an neue KI-Crawler anpassen, sobald diese im Internet auftauchen, und so sicherstellen, dass die Urheber stets über die aktuellsten Kontrollmöglichkeiten verfügen, ohne den Code aktualisieren zu müssen.

„AI Crawl Control“ wird allen beehiiv-Nutzern als Beta-Version zur Verfügung stehen und jedem Publisher Einblick darin geben, wie KI-Dienste mit seinen Inhalten interagieren und welchen Traffic sie generieren. Auch Kunden von beehiiv Max erhalten Zugang zu „AI Crawl Control“, wodurch sie KI-Crawler blockieren und selbst entscheiden können, wie ihre Inhalte im gesamten KI-Ökosystem genutzt werden.

Die neuen KI-Steuerungsfunktionen werden heute eingeführt und sind über die Standardeinstellungen des Dashboards der Plattform verfügbar. Weitere Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie unter cloudflare.com oder beehiiv.com.

Über beehiiv

beehiiv ist die Plattform, die Content-Ersteller und Marken nutzen, um ihre eigenen Zielgruppen zu erreichen, auszubauen und zu monetarisieren. Mehr als 135.000 Herausgeber betreiben ihre Newsletter, Websites und Podcasts über beehiiv und behalten dabei 100 % ihrer Abonnement-Einnahmen sowie die vollständige Kontrolle über ihre Zielgruppe. Die Plattform vereint die Veröffentlichung von Newslettern, das Hosting von Podcasts, einen Website-Baukasten und den Verkauf digitaler Produkte an einem Ort – mit integrierten Monetarisierungsfunktionen, detaillierten Analysen sowie einer Reihe von Integrationen und KI-Tools. Die Mission von beehiiv ist es, der nächsten Million Kreativer und Marken dabei zu helfen, direkte Beziehungen zu ihrer Zielgruppe aufzubauen und diese Beziehungen in nachhaltige Einnahmen umzuwandeln. Erfahren Sie mehr unter beehiiv.com.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „erwartet“, „prüft“, „plant“, „geht davon aus“, „könnte“, „beabsichtigt“, „strebt an“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter sowie andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Funktionen und der Wirksamkeit von Cloudflares „Crawl Control“ sowie zu den übrigen Produkten und Technologien von Cloudflare, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung von „Crawl Control“ und den übrigen Produkten und Technologien von Cloudflare entstehen, die Partnerschaft von Cloudflare mit beehiiv und die daraus möglicherweise resultierenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, die potenziellen Vorteile für Kunden durch die Integration der Produkte von Cloudflare und beehiiv, die potenzielle Chance für Cloudflare, durch die Partnerschaft und Produktintegrationen mit beehiiv zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Umsatz mit bestehenden Kunden zu steigern, die technologische Entwicklung, die künftigen Geschäftsaktivitäten, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 8. Mai 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

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