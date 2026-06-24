LTM schließt sich Athena an, einer von Chainguard geleiteten Industriekoalition, die zur Sicherheit von Open-Source-Software im Zeitalter der KI beitragen soll

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTM, der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen, hat sich Athena angeschlossen, einer neuen Industriekoalition unter der Leitung von Chainguard, die sich auf den Schutz von Open-Source-Software vor der zunehmenden Bedrohung durch KI-bedingte Sicherheitslücken konzentriert.

Athena bringt führende Organisationen aus dem globalen Software-Ökosystem zusammen, um sich einer dringenden Herausforderung zu widmen. Durch die Weiterentwicklung zukunftsweisender KI-Modelle sind diese zunehmend in der Lage, neue Schwachstellen in Open-Source-Software in Maschinengeschwindigkeit zu identifizieren — und das oft schneller, als herkömmliche Verfahren zur Offenlegung und Behebung reagieren können. Da KI sowohl die Softwareentwicklung als auch das Aufspüren von Schwachstellen beschleunigt, wurde das Zeitfenster zwischen der Identifizierung einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung drastisch verkürzt. Athena soll diese Lücke durch gemeinsam genutzte Informationen, koordiniertes Handeln und die Behebung von Schwachstellen noch vor deren Offenlegung im gesamten Ökosystem schließen.

Die Koalition bietet eine End-to-End-Unterstützung des Schwachstellenmanagements — von der Erkennung und Analyse über das Patchen bis hin zu mehrstufigen Abwehrmaßnahmen und Upstream-Korrekturen. Durch die Möglichkeit, innerhalb des gesamten Ökosystems zusammenzuarbeiten, trägt Athena dazu bei, die Widerstandsfähigkeit von Open-Source-Projekten zu verbessern, auf die sich Unternehmen weltweit tagtäglich verlassen.

LTMs Beteiligung an Athena spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, die Cybersicherheit zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit der Software-Lieferkette zu steigern und einen Beitrag zu den branchenweiten Bemühungen zu leisten, Vertrauen in das digitale Ökosystem aufzubauen. Als globaler Technologie-Dienstleistungspartner für Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen bringt LTM fundiertes technisches Fachwissen und umfassende Erfahrung bei der Umsetzung umfangreicher Projekte in die gemeinsamen Bemühungen der Koalition zur Behebung von Sicherheitslücken ein.

„KI verändert sowohl die Softwareentwicklung als auch die Bedrohungslandschaft grundlegend, weshalb die Sicherung der Open-Source-Grundlagen der Digitalwirtschaft zu einer gemeinsamen Verantwortung geworden ist. LTM ist stolz, sich Athena anzuschließen und gemeinsam mit weltweit führenden Organisationen daran zu arbeiten, eine sicherere, resilientere und bessere Zukunft für Open-Source-Software voranzutreiben“, so Chandan Pani, Chief Information Security Officer bei LTM.

„Athena wurde aus der Überzeugung heraus ins Leben gerufen, dass sich ein das gesamte Ökosystem betreffendes Problem nicht durch ein einzelnes Unternehmen lösen lässt. Das Open-Source-Ökosystem benötigt weltweit agierende Partner, die schnell handeln können — und LTM bietet beides. Die Beteiligung von LTM an Athena stärkt unsere kollektive Fähigkeit, KI-gesteuerten Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, und sorgt dafür, dass Abwehrmaßnahmen die kritischen Infrastrukturen, Unternehmen und Gemeinschaften tatsächlich erreichen, die täglich auf Open Source angewiesen sind“, so Naveen Sharma, Global Vice President, Partnerships, bei Chainguard.

Indem sich LTM an Athena beteiligt, schließt sich das Unternehmen einer koordinierten weltweiten Initiative zur Sicherstellung an, dass von den Mitgliedsorganisationen identifizierte Sicherheitslücken behoben und an die Hauptentwickler des Projekts weitergeleitet werden, sodass am Ende das gesamte Open-Source-Ökosystem von den Fehlerbehebungen profitieren kann. Weitere Informationen zu Athena erhalten Sie unter chainguard.dev/athena.

Über LTM

LTM — ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group — ist ein globaler, auf KI spezialisierter Technologie-Dienstleister und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliches Verständnis und intelligente Systeme, um unseren Kunden zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen, die von integrierten Betriebsabläufen über Transformation bis hin zu Business-KI reichen, machen neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung möglich. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk erzielt LTM konkrete Ergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

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