LTM voegt zich bij Athena, een door Chainguard geleide sectorcoalitie om te helpen open-source software in het AI-tijdperk veilig te stellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, heeft zich bij Athena gevoegd, een nieuwe sectorcoalitie geleid door Chainguard, gericht op het beschermen van open-source software tegen de toenemende dreiging van kwetsbaarheden aangedreven door AI.

Athena brengt toonaangevende organisaties uit het wereldwijde software-ecosysteem samen om een dringend probleem aan te pakken. Narmate geavanceerde AI-modellen vorderingen maken, zijn ze steeds meer in staat om nieuwe zwakke punten in open-source software op machinesnelheid op te sporen, vaak sneller dan traditionel disclosure- en patchingprocessen kunnen reageren. Nu AI zowel softwareontwikkeling als het ondekken van kwetsbaarheden versnelt, is de speelruimte tussen een gebrek dat wordt opgespoord en dat geëxploiteerd wordt bijzonder krap geworden.

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