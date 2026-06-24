-

LTM voegt zich bij Athena, een door Chainguard geleide sectorcoalitie om te helpen open-source software in het AI-tijdperk veilig te stellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, heeft zich bij Athena gevoegd, een nieuwe sectorcoalitie geleid door Chainguard, gericht op het beschermen van open-source software tegen de toenemende dreiging van kwetsbaarheden aangedreven door AI.

Athena brengt toonaangevende organisaties uit het wereldwijde software-ecosysteem samen om een dringend probleem aan te pakken. Narmate geavanceerde AI-modellen vorderingen maken, zijn ze steeds meer in staat om nieuwe zwakke punten in open-source software op machinesnelheid op te sporen, vaak sneller dan traditionel disclosure- en patchingprocessen kunnen reageren. Nu AI zowel softwareontwikkeling als het ondekken van kwetsbaarheden versnelt, is de speelruimte tussen een gebrek dat wordt opgespoord en dat geëxploiteerd wordt bijzonder krap geworden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

Industry:

LTM

NSE:LTM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

More News From LTM

Samenvatting: LTM lanceert BlueVerse™ on Databricks om de monetisatie van AI te versnellen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, kondigde vandaag de lancering aan van BlueVerse for Databricks, een nieuw aanbod dat BlueVerse™, LTM’s AI-ecosysteem, samenbrengt met Databricks, het Data & AI bedrijf, om monetisatie van data aangedreven door AI te versnellen. BlueVerse for Databricks is ontworpen om ondernemingen te helpen concrete bedrijfsresultaten uit data- en AI-investeringen te bevorderen door kritieke uitd...

Samenvatting: LTM lanceert BlueVerse™ for iRun om creatiever te zijn met beheerde services in het tijdperk van agentic AI

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, kondigde vandaag de lancering aan van BlueVerse™ for iRun, een model voor beheerde services gebaseerd op AI ontworpen om traditionele IT-activiteiten te transformeren in een veerkrachtig, intelligent en door resultaten gedreven operationeel model. Nu bedrijfsomgevingen steeds complexer worden — met hybride cloud, SaaS en ecosystemen aangedreven door AI — worden traditionele modellen v...

Samenvatting: LTM lanceert AI 1000 om de volgende generatie Forward Deployed Engineers te ontwikkelen

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, kondigde vandaag AI 1000 aan, een strategisch initiatief voor transformatie van personeel verankerd door een specifieke CoE (Center of Excellence). Het programma zal een pool van meer dan 1.000 AI-gecertificeerde ingenieurs ontwikkelen, inclusief FDE's (Forward Deployed Engineers), om ondernemingen te helpen AI toe te passen, te integreren en op schaal te brengen. De lancering komt...
Back to Newsroom