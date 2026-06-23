Cloudflare y beehiiv presentan controles de rastreo con IA para ayudar a los editores independientes a navegar por la era de la inteligencia artificial

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder en conectividad en la nube, y beehiiv, plataforma de publicación especializada en boletines informativos que ayuda a editores y empresas a gestionar, aumentar y monetizar sus audiencias, acaban de anunciar una alianza estratégica para redefinir la economía de los creadores y la forma en que creadores independientes interactúan con la inteligencia artificial. Esta colaboración, que integra la avanzada tecnología Crawl Control de Cloudflare en la plataforma beehiiv, aporta a los creadores alta visibilidad y control minucioso sobre cómo utilizan su trabajo los modelos de IA.

A medida que los modelos de IA evolucionan para presentar nuevas formas de búsqueda y descubrimiento, los creadores independientes requieren mayor flexibilidad para comprender y gestionar cómo se accede a sus contenidos. Con esta integración, se simplifica el proceso, ya que permite a los usuarios de beehiiv gestionar su huella digital a través de dos opciones: los editores pueden elegir entre dar máxima visibilidad a su trabajo para que los motores de búsqueda y agentes de IA puedan rastrear libremente su trabajo para así lograr una mayor distribución; u optar por proteger los contenidos, bloqueando el rastreo por parte de la IA para con ello preservar sus archivos de cara a futuras oportunidades de monetización y concesión de licencias.

«Cloudflare se esfuerza por proteger y apoyar a los creadores de contenido, desde blogueros independientes hasta los editores más relevantes del mundo», afirmó Matthew Prince, cofundador y consejero delegado de Cloudflare. «A medida que Internet evoluciona, seguimos teniendo el mismo compromiso: garantizar que los creadores cuenten con las herramientas que necesitan para prosperar. Esta colaboración con beehiiv marca el siguiente hito en esa misión, ya que ofrece a los gestores de boletines informativos la transparencia y el control necesarios para avanzar en la era de la IA con sus propios términos, tanto si quieren optimizar la visibilidad como si desean preservar su trabajo para futuras oportunidades».

«beehiiv nació para apoyar la independencia de los creadores», confirmó Tyler Denk, cofundador y consejero delegado de beehiiv. «La IA está cambiando la forma en que las personas encuentran y consumen contenidos, por lo que los editores necesitan una ventaja competitiva real. Nuestra colaboración con Cloudflare aporta a los creadores los datos y las medidas de control que necesitan para maximizar el descubrimiento y la distribución, o bien para proteger sus escritos y dictar sus propias condiciones».

La gestión de los bots de IA solía requerir una compleja intervención técnica, por ejemplo, con actualizaciones manuales del archivo robots.txt o el uso de cortafuegos. Con esta colaboración se eliminan esos obstáculos técnicos y ofrece a los editores de toda índole, desde grandes medios de comunicación hasta creadores individuales, la posibilidad de configurar fácilmente preferencias automatizadas. Las principales características de la integración incluyen:

Análisis personalizados: Los creadores cuentan con un panel de control integrado en la plataforma que funciona con las API de Cloudflare, que muestra exactamente qué rastreadores de IA están intentando acceder a su contenido, cuáles se han bloqueado y el tráfico de referencia que esos rastreadores devuelven al boletín.

Los creadores cuentan con un panel de control integrado en la plataforma que funciona con las API de Cloudflare, que muestra exactamente qué rastreadores de IA están intentando acceder a su contenido, cuáles se han bloqueado y el tráfico de referencia que esos rastreadores devuelven al boletín. Activación o desactivación de permisos con un solo clic: Capacidad de bloquear o permitir modelos de IA concretos dependiendo de los objetivos comerciales del creador.

Capacidad de bloquear o permitir modelos de IA concretos dependiendo de los objetivos comerciales del creador. Gestión de derechos preparada para el futuro: Actualizaciones automáticas adaptadas a los nuevos rastreadores de IA según surjan en la web, garantizando así que los creadores dispongan del control más actualizado sin necesidad de modificar el código.

AI Crawl Control estará disponible para todos los usuarios de beehiiv en versión beta. Ofrecerá a cada editor la posibilidad de visualizar cómo interactúan los servicios de IA con su contenido y el tráfico que generan. Los clientes de beehiiv Max también tendrán acceso a AI Crawl Control, lo cual les permitirá bloquear los rastreadores de IA y decidir cómo se utiliza su contenido en todo el ecosistema de inteligencia artificial.

Las nuevas funciones de control de la IA se presentan hoy y estarán disponibles en la configuración estándar del panel de control de la plataforma. Para obtener más información sobre la colaboración, visite cloudflare.com o beehiiv.com.

Acerca de beehiiv

beehiiv es la plataforma que utilizan creadores y marcas para publicar, aumentar y monetizar sus audiencias. Más de 135 000 editores ya gestionan sus boletines informativos, sitios web y podcasts en beehiiv, conservando el 100 % de sus ingresos por suscripción y la plena propiedad de su audiencia. La plataforma reúne en un mismo lugar la publicación de boletines informativos, el alojamiento de podcasts, un creador de sitios web y la venta de productos digitales, con monetización integrada, análisis avanzados y una serie de integraciones y herramientas de IA. La misión de beehiiv es ayudar al próximo millón de creadores y marcas a construir relaciones directas con su audiencia y convertirlas en ingresos sostenibles. Más información en beehiiv.com.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder en conectividad cloud. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, proporcionando a cualquier organización el control necesario para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea por sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Descubra las últimas tendencias y novedades sobre Internet en radar.cloudflare.com.

Síganos: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada, las cuales implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse porque contienen palabras como «puede», «hará», «debería», «espera», «explora», «planea», «anticipa», «podría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «predice», «potencial» o «continuar», o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones semejantes referidos a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. No obstante, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas expresadas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las capacidades y la eficacia de Crawl Control de Cloudflare y del resto de productos y tecnologías de Cloudflare; los beneficios que permite lograr a sus clientes con el uso de Crawl Control y del resto de productos y tecnologías de Cloudflare; la colaboración de Cloudflare con beehiiv y los posibles beneficios resultantes para los clientes de Cloudflare; los posibles beneficios para los clientes derivados de la integración de los productos de Cloudflare y beehiiv; la potencial oportunidad para Cloudflare de atraer a nuevos clientes y ampliar las ventas a los clientes actuales gracias a la colaboración y las integraciones de productos de Cloudflare con beehiiv; el desarrollo tecnológico, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare; así como los comentarios realizados por el consejero delegado de Cloudflare y otras personas. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas por distintos factores, incluidos entre otros a título enunciativo y no exhaustivo, los riesgos detallados en los documentos presentados por Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluido el informe trimestral de Cloudflare en el formulario 10-Q presentado el 8 de mayo de 2026, así como otros documentos que Cloudflare pueda presentar ocasionalmente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos a partir de la fecha en que se realizan las declaraciones. Cloudflare no asume ninguna responsabilidad de actualizar ninguna declaración de futuro realizada en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la posibilidad de que se produzcan eventos imprevistos, excepto si así lo exige la ley. Es posible que Cloudflare no logre realmente los planes, intenciones o expectativas revelados en las declaraciones prospectivas de Cloudflare, y usted no debería depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de Cloudflare.

©2026 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, el logotipo de Cloudflare y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales y/o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.