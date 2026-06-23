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Google en Energy Dome bevorderen uitbreiding van energieopslag in meerdere continenten met een eerste bilaterale project in Ierland

Het 23 MW/200 MWh CO2 Battery-project markeert de eerste bilaterale commerciële overeenkomst tussen de bedrijven om netcongestie te verlichten, energiezekerheid te promoten en een 24/7 koolstofvrije energieoplossing in Ierland en daarbuiten te versnellen

original Rendering of Energy Dome's CO2 Battery project near Rhode, County Offaly, Ireland.

Rendering of Energy Dome's CO2 Battery project near Rhode, County Offaly, Ireland.

DUBLIN & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigden Energy Dome, een toonaangevende ontwikkelaar van technologie voor langdurige energieopslag, en Google hun eerste bilaterale commerciële contract aan voor een 23 MW/200 MWh CO2 Battery-project in County Offaly, Ierland. Het project kadert in een langetermijnpartnerschap die de bedrijven vorig jaar hadden aangekondigd om Energy Dome’s CO2 Battery-technologie op schaal te ontplooien en de ambitie van Google om stroomnetten van over de hele wereld uitgebreide toegang te verschaffen tot betaalbare, zekere en 24/7 schone energie wind in de zeilen te geven.

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