Google en Energy Dome bevorderen uitbreiding van energieopslag in meerdere continenten met een eerste bilaterale project in Ierland

DUBLIN & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigden Energy Dome, een toonaangevende ontwikkelaar van technologie voor langdurige energieopslag, en Google hun eerste bilaterale commerciële contract aan voor een 23 MW/200 MWh CO2 Battery-project in County Offaly, Ierland. Het project kadert in een langetermijnpartnerschap die de bedrijven vorig jaar hadden aangekondigd om Energy Dome’s CO2 Battery-technologie op schaal te ontplooien en de ambitie van Google om stroomnetten van over de hele wereld uitgebreide toegang te verschaffen tot betaalbare, zekere en 24/7 schone energie wind in de zeilen te geven.

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