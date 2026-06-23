Organon Canada et Henlius élargissent l’accès aux traitements à base de dénosumab avec le lancement de BILDYOS® (injection de dénosumab) et de TUZEMTY® (injection de dénosumab), des biosimilaires de PROLIA et de XGEVA

KIRKLAND, Quebec & SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Organon Canada et Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) ont annoncé aujourd’hui que BILDYOS® (injection de dénosumab) 60 mg/1 mL et TUZEMTY® (injection de dénosumab) 120 mg/1,7 mL, des biosimilaires de PROLIA et de XGEVA, respectivement, sont maintenant disponibles au Canada pour toutes les indications des produits de référence. Utilisés dans plusieurs indications, les produits à base de dénosumab sont indiqués dans le traitement de l’ostéoporose et des événements osseux associés au cancer, en aidant à renforcer les os.

« Les approbations constituent une étape importante pour aider à élargir l’accès aux traitements des affections osseuses au Canada. Ces biosimilaires offriront des options thérapeutiques supplémentaires dans plusieurs champs thérapeutiques, dont l’ostéoporose, qui touche principalement les femmes et affecte 2,3 millions de personnes au Canada, »1 a déclaré Dominic Bégin, président-directeur général d’Organon Canada. « Cette avancée renforce l’engagement d’Organon à élargir son portefeuille de biosimilaires, à améliorer l’accessibilité des traitements et à contribuer à renforcer le système de santé, tout en soutenant les patient-e-s qui en ont besoin. »

Grâce à ce lancement, Organon réaffirme son engagement à offrir aux patient-e-s du Canada un plus grand nombre d’options thérapeutiques et à contribuer à réduire les coûts des soins de santé en élargissant l’accès aux biosimilaires. BILDYOS® (injection de dénosumab) et TUZEMTY® (injection de dénosumab) s’ajoutent au portefeuille croissant de biosimilaires d’Organon au Canada, qui couvre cinq champs thérapeutiques, dont l’oncologie, et comprend des produits ayant plus de neuf ans d’expérience commerciale.

« L’arrivée de BILDYOS® et de TUZEMTY® marque une étape importante de notre collaboration avec Organon, » a déclaré Darius Panaligan, chef des affaires commerciales, Marchés internationaux, chez Henlius. Ensemble, nous avons transformé notre vision commune en résultats concrets, contribuant ainsi à offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patient-e-s du Canada et à renforcer notre engagement commun envers un accès à long terme. »

Ces lancements témoignent de l’engagement de longue date d’Organon à élargir l’accès à des traitements économiques et à faire progresser la santé des femmes au moyen d’une approche centrée sur les patient-e-s.

« L’ajout de nouveaux traitements à base de dénosumab approuvés contribue à renforcer la résilience du système de santé et aide les clinicien-ne-s et les patient-e-s à parcourir avec plus de souplesse les options de traitement de l’ostéoporose, » a déclaré Dre Famida Jiwa, présidente et directrice générale d’Ostéoporose Canada.

En 2022, Henlius a conclu une entente de licence et d’approvisionnement avec Organon, en lui accordant les droits exclusifs de commercialisation de plusieurs biosimilaires, dont BILDYOS® (injection de dénosumab) et TUZEMTY® (injection de dénosumab). L’entente vise les droits exclusifs de commercialisation à l’échelle mondiale, à l’exception de la Chine.

Pour en savoir plus sur ces produits, y compris les renseignements importants sur l’innocuité, consultez : BILDYOS_PM-Fr.pdf et TUZEMTY_PM-Fr.pdf.

À propos d’Organon

Organon (NYSE : OGN) est une société de soins de santé d’envergure mondiale dont la mission est d’offrir des médicaments et des solutions à fort impact pour un quotidien en meilleure santé. Forte d’un portefeuille de plus de 70 produits répartis entre la santé des femmes, les biosimilaires et les médicaments généraux, Organon s’attache à répondre aux besoins de santé qui touchent les femmes de façon unique, disproportionnée ou différente, tout en élargissant l’accès à des traitements essentiels dans plus de 140 marchés. Pour en savoir plus, consultez www.organon.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Henlius

Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) est une entreprise biopharmaceutique mondiale axée sur l’innovation, qui s’engage à offrir aux patients du monde entier des traitements biologiques de grande qualité et abordables. L’entreprise se concentre sur de grands domaines thérapeutiques, dont l’oncologie, les maladies auto-immunes et les maladies ophtalmiques. Fondée en 2010, Henlius a mis en place une plateforme biopharmaceutique intégrée et complète couvrant la R-D mondiale, les opérations cliniques, les affaires réglementaires, la fabrication et la commercialisation. L’entreprise emploie près de 4 000 personnes à l’échelle mondiale et exerce ses activités dans plusieurs régions, dont la Chine, les États-Unis et le Japon. Tirant parti des flux de trésorerie stables générés par son portefeuille de biosimilaires pour soutenir l’innovation, Henlius progresse résolument vers sa phase de « mondialisation 2.0 », en bâtissant un modèle de croissance mondiale évolutif et durable. Au début de 2026, Henlius avait obtenu des homologations pour 10 produits dans plus de 60 pays et régions du monde, dont huit homologations en Chine. L’entreprise a aussi franchi plusieurs jalons sur d’importants marchés biopharmaceutiques, avec quatre produits approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et cinq produits approuvés par la Commission européenne (CE), ce qui témoigne de ses capacités de R-D, de ses systèmes de qualité et de ses normes de fabrication harmonisés à l’échelle mondiale.

Portée par l’innovation, Henlius a bâti un écosystème technologique diversifié et fondé sur des plateformes, grâce à des efforts de R-D coordonnés à Shanghai, aux États-Unis et dans d’autres régions. Ses plateformes d’innovation englobent les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, les technologies d’activation des cellules immunitaires (y compris les activateurs multispécifiques de lymphocytes T), les conjugués anticorps-médicament (CAM) et les plateformes de découverte précoce assistées par l’IA. L’entreprise compte actuellement plus de 50 actifs innovants à un stade précoce, dont environ 70 % devraient être les meilleurs de leur catégorie, et mène plus de 30 essais cliniques dans le monde. Le produit phare de Henlius, le serplulimab (nom commercial : Hetronifly® en Europe), est le premier anticorps monoclonal anti-PD-1 au monde approuvé pour le traitement de première intention du cancer du poumon à petites cellules; il a été approuvé dans 50 marchés à l’échelle mondiale dans le cadre d’un processus de mondialisation accéléré. Parallèlement, plusieurs actifs innovants à fort potentiel — dont le CAM anti-PD-L1 HLX43 et l’anticorps monoclonal anti-HER2 à nouvel épitope HLX22 — progressent dans le cadre d’un développement clinique pivot mondial. Soutenue par un réseau de fabrication de produits biologiques d’une capacité totale de 84 000 L et par des certifications BPF délivrées par les autorités réglementaires de la Chine, de l’Europe et des États-Unis, Henlius a mis en place un système d’approvisionnement mondial stable desservant six continents. Guidée par une mission centrée sur le patient, Henlius demeure résolue à répondre aux besoins médicaux non comblés et à transformer l’innovation scientifique en valeur clinique concrète et en accès pour les patients, contribuant de façon durable à l’écosystème biopharmaceutique mondial.

Pour en savoir plus sur Henlius, consultez le https://www.henlius.com/en/index.html et suivez-nous sur LinkedIn à l’adresse https://www.linkedin.com/company/henlius/.

Référence

1. Qu’est-ce que l’ostéoporose? Ostéoporose Canada. 2024. Consulté le 27 avril 2026. https://osteoporosis.ca/what-is-osteoporosis/