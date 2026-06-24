La plateforme de prévision Tigo Energy Predict+ aide YASNO à maintenir l'approvisionnement en énergie en Ukraine

LOS GATOS, Californie & KIEV, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO) (« Tigo » ou « la Société »), l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles intelligentes pour le solaire et l’énergie, a annoncé aujourd’hui que le fournisseur et distributeur d’électricité ukrainien, YASNO, est le dernier client de grande envergure à déployer la plateforme Predict+ de Tigo. Cette plateforme énergétique basée sur l’intelligence artificielle permet aux opérateurs de réseaux de s’adapter aux difficultés liées à la demande réelle tout en équilibrant les sources de production renouvelables et de base. Predict+ gère actuellement plus de 650 GWh et offre une précision de prévision de 97,5 % à ses clients du secteur des services publics

En tant que premier fournisseur de solutions d’électricité, de gaz et d’efficacité énergétique en Ukraine, YASNO dessert plus de 2,5 millions de foyers dans les régions de Kiev, Dnipropetrovsk et Donetsk, ainsi que plus de 64 000 clients professionnels. YASNO utilise la plateforme Predict+ bien au-delà des cas d’utilisation classiques des services publics, en tirant parti de l’IA basée sur les réseaux neuronaux de Tigo pour maintenir la stabilité du réseau face à des conditions météorologiques très variables et à des dommages imprévisibles sur les infrastructures. Le déploiement de Predict+ par YASNO a fait suite à la conclusion fructueuse d’une phase pilote de configuration et de tests dans la région de Dnipropetrovsk, l’une des plus difficiles en matière de prévision en raison de la diversité de sa clientèle et de ses conditions météorologiques très variables. Les préparatifs en vue d’un déploiement à plus grande échelle de Predict+ sont en cours, notamment la configuration du système et l’intégration des données historiques provenant d’autres sociétés du groupe YASNO afin de soutenir le déploiement futur des capacités de prévision.

« La mise en œuvre à plus grande échelle de cette plateforme continuera d’améliorer la précision de nos prévisions horaires de la demande d’électricité et de réduire les coûts de règlement des déséquilibres. Cela se traduira par une meilleure planification, une utilisation plus efficace des ressources et un service encore plus fiable pour nos clients », a déclaré Olena Senkina, responsable du département Électricité chez YASNO.

Grâce à l’intégration des compteurs intelligents, Predict+ modélise chaque compteur individuellement et effectue des calculs poussés sur les données réelles, historiques et moyennes afin de prédire avec précision les schémas de consommation. Même en l’absence de compteurs intelligents, Predict+ établit des prévisions très précises concernant la demande en énergie. Les domaines fonctionnels de la plateforme comprennent des analyses décisionnelles sur les marchés et la clientèle, l’analyse de la rentabilité financière, l’accompagnement réglementaire et l’intégration en temps réel des prix du marché spot de l’énergie. Predict+ analyse simultanément plusieurs sources de données afin de déterminer la quantité d’électricité susceptible d’être consommée ou produite au cours de chaque heure de la journée. Ces sources de données comprennent les prévisions météorologiques de plusieurs fournisseurs, les conditions météorologiques actuelles dans différentes régions, l’historique de la consommation et de la production des clients heure par heure, ainsi que les données d’exploitation des jours précédents. À partir de cet ensemble de données exhaustif, Predict+ génère plusieurs scénarios de prévision qui sont mis à jour en continu. Les conditions météorologiques (température, vitesse du vent et niveaux d’irradiation solaire, entre autres) évoluant, Predict+ ajuste ses calculs, analyse les écarts par rapport aux prévisions précédentes et améliore en permanence la précision des prévisions futures.

« Bon nombre des paramètres de référence que nous utilisons dans Predict+ proviennent d’opérations de réseau relativement normales, mais pour l’équipe YASNO, nous avons dû ajouter rapidement des données et des variables incluant des perturbations affectant des éléments clés du réseau », a déclaré Archie Roboostoff, vice-président chargé des logiciels chez Tigo. « Le réseau neuronal et l’infrastructure de données de Predict+ nous permettent d’ingérer rapidement de grandes quantités de données et d'informations, de flux de données en temps réel et de données historiques, y compris des éléments tels que les dommages causés à l’infrastructure du réseau, et de les restructurer de manière à rendre l’avenir nettement plus prévisible. C’est là que réside la véritable puissance de Predict+, et avec YASNO, ces capacités ont une nouvelle fois été validées. »

Predict+ est disponible pour les services publics, les fournisseurs d’énergie, les négociants en énergie, les producteurs indépendants d’électricité, les grands clients commerciaux et industriels, et bien d’autres encore, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de Predict+, et pour obtenir une présentation personnalisée de la plateforme, prenez rendez-vous ici pour une démonstration.

À propos de Tigo Energy

Fondé en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO) est un leader mondial dans le développement et l’offre de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance de l’énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batterie pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

À propos de YASNO

YASNO est l’une des principales marques du secteur de l’énergie en Ukraine, regroupant des entreprises spécialisées dans la fourniture d’électricité et de gaz naturel, les solutions d’efficacité énergétique et les services de mobilité électrique. YASNO dessert plus de 2,5 millions de foyers dans les régions de Kiev, Dnipropetrovsk et Donetsk, ainsi que plus de 64 000 clients professionnels à travers toute l’Ukraine. L'écosystème de produits de YASNO, qui comprend des centrales solaires (systèmes photovoltaïques), des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et des solutions de gestion de l'énergie, aide les entreprises à réduire leurs coûts, à améliorer leur efficacité énergétique et à renforcer leur résilience énergétique. L'entreprise s'engage à offrir un service client de haute qualité et à développer en permanence ses capacités en matière de services numériques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.