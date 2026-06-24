A LTM se une à Athena, uma coalizão da indústria liderada pela Chainguard para ajudar a proteger o software de código aberto na era da IA

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, uniu-se à Athena, uma nova coalizão da indústria liderada pela Chainguard, focada na proteção do software de código aberto contra a crescente ameaça de vulnerabilidades impulsionadas por IA.

A Athena reúne organizações líderes em todo o ecossistema global de software para abordar um desafio urgente. À medida que os modelos de IA de ponta avançam, eles se tornam cada vez mais capazes de identificar novas vulnerabilidades em software de código aberto na velocidade da máquina, muitas vezes mais rápido do que os processos tradicionais de divulgação e correção conseguem responder. Como a IA acelera tanto o desenvolvimento de software quanto a descoberta de vulnerabilidades, a janela entre a identificação de uma falha e sua exploração diminuiu drasticamente. A Athena foi concebida para colmatar esta lacuna através da partilha de informações, da ação coordenada e da remediação prévia à divulgação em todo o ecossistema.

A coligação apoia a gestão de vulnerabilidades de ponta a ponta, desde a descoberta e análise até à aplicação de patches, mitigações em camadas e correções upstream. Ao permitir a colaboração em todo o ecossistema, a Athena ajuda a melhorar a resiliência dos projetos de código aberto dos quais as organizações em todo o mundo dependem diariamente.

A participação da LTM na Athena reflete o seu compromisso contínuo em fortalecer a cibersegurança, melhorar a resiliência da cadeia de abastecimento de software e contribuir para os esforços de toda a indústria que constroem confiança no ecossistema digital. Como parceira global de serviços de tecnologia para clientes empresariais em diversos setores, a LTM traz uma profunda experiência em engenharia e em implementação em larga escala para os esforços colaborativos de remediação da coligação.

"À medida que a IA remodela tanto o desenvolvimento de software como o panorama das ameaças, a segurança das bases de código aberto da economia digital tornou-se uma responsabilidade partilhada. A LTM ​​orgulha-se de se juntar à Athena e de trabalhar em conjunto com organizações globais líderes para promover um futuro mais seguro, resiliente e confiável para o software de código aberto", afirmou Chandan Pani, diretor de Segurança da Informação da LTM.

"A Athena foi criada com a convicção de que não se pode resolver um problema que afeta todo o ecossistema com uma única empresa. O ecossistema de código aberto precisa de parceiros que possam operar em escala global e agir com rapidez, e a LTM oferece ambas as qualidades. Sua participação na Athena fortalece nossa capacidade coletiva de nos mantermos à frente das ameaças impulsionadas por IA e garante que as correções cheguem à infraestrutura crítica, às empresas e às comunidades que dependem do código aberto diariamente", disse Naveen Sharma, vice-presidente global de Parcerias da Chainguard.

Ao contribuir para a Athena, a LTM se une a um esforço global coordenado para garantir que as vulnerabilidades identificadas pelas organizações membros sejam corrigidas e enviadas para o código aberto, tornando-se soluções que beneficiem todo o ecossistema. Para saber mais sobre a Athena, acesse chainguard.dev/athena.

Sobre a LTM

A LTM — uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Juntamente com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.