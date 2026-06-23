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Andersen Global aggiunge Andersen in Indonesia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la presenza nel Sud-est asiatico, con VDB Loi in Indonesia che cambia nome in Andersen in Indonesia, diventando l'ultima azienda associata a entrare nell'organizzazione.

Andersen in Indonesia offre servizi di consulenza fiscale e legale a società multinazionali e investitori stranieri che operano nel mercato indonesiano. L'azienda abbina decenni di esperienza commerciale e un approccio pratico incentrato sulla fornitura di guida chiara e personalizzata su questioni complesse in ambito normativo e internazionale.

“L'adozione del marchio Andersen riflette il nostro impegno a fornire ai clienti consulenza pratica di alta qualità in materia fiscale e legale, supportata da una più ampia collaborazione internazionale”, ha dichiarato Tommy Hendharto Oetomo, managing partner di Andersen in Indonesia. “I clienti che operano in Indonesia richiedono sempre più supporto internazionale coordinato. Diventare azienda associata rafforza le nostre capacità di fornire quel servizio in modo chiaro e coerente”.

“L'Indonesia rimane un mercato importante per le aziende che investono e ampliano le proprie operazioni in tutto il Sud-est asiatico”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'aggiunta di Andersen in Indonesia rafforza ulteriormente la nostra presenza nella regione e sviluppa ulteriormente la forte collaborazione già creata con Andersen in Vietnam e Andersen in Cambodia”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e in materia di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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