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Infobip e Digitas Middle East sottoscrivono l'accordo di espansione della loro partnership strategica per promuovere l'engagement dei clienti guidato dall'IA per i brand globali

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la piattaforma globale di comunicazioni cloud basata sull'IA, ha annunciato oggi una partnership con Digitas, la divisione di trasformazione marketing di Publicis Groupe, il gruppo holding leader nel settore delle agenzie di comunicazione.

Ai sensi della partnership, Infobip e Digitas ME svilupperanno una prassi di servizi congiunti attorno alla piattaforma Infobip AgentOS, riunendo l'infrastruttura di comunicazioni aziendali di Infobip e le vaste capacità di Publicis Groupe in termini di dati, IA, strategia di customer experience e trasformazione mediatica. La partnership è supportata da un accordo quadro globale con l'implementazione prevista inizialmente nella regione MENA e APAC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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