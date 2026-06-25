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Thales krijgt belangrijke order van het Amerikaanse leger voor LOCODA-radiosystemen na versneld ontwikkelingstraject

  • Het Amerikaanse leger heeft gekozen voor de Thales Radio Adaptable Transport (RAT) ter ondersteuning van het transformatieprogramma voor tactische communicatie, genaamd Low Cost Data Architecture (LOCODA).
  • De LOCODA RAT, die in hoog tempo is ontwikkeld en productie klaar is, biedt schaalbare, modulaire spraak- en dataconnectiviteit via diverse transmissiemethoden, ontworpen om te voldoen aan de veranderende operationele eisen voor zowel huidige als toekomstige mobiele platforms (voertuigen).
  • Dankzij het gebruik van commercieel beschikbare technologie (commercial-off-the-shelf) en bestaande producten (non-developmental items) maakt de LOCODA RAT eenvoudige opschaling van de productie en continue upgrades mogelijk, terwijl de complexiteit van integratie en de kosten gedurende de levenscyclus worden beperkt.
original Thales Radio Adaptable Transport (c)Thales

Thales Radio Adaptable Transport (c)Thales

ABERDEEN PROVING GROUND, Md.--(BUSINESS WIRE)--Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), een dochteronderneming van Thales, heeft – met een snelheid die aansluit bij de operationele behoeften – een order binnengehaald voor maximaal 5.000 Low Cost Data Architecture (LOCODA) Radio Adaptable Transport (RAT)-platforms.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PERS

Thales, Mediarelaties
Thales Defense & Security, Inc.
Paul D. Mehney
+1 (240) 957-1387
Paul.mehney@thalesdsi.com

Thales, Mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

Industry:

Thales

BOURSE:HO
Release Versions
EnglishGermanDutch (Summary)

Contacts

PERS

Thales, Mediarelaties
Thales Defense & Security, Inc.
Paul D. Mehney
+1 (240) 957-1387
Paul.mehney@thalesdsi.com

Thales, Mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
jennifer.tumminio@thalesgroup.com

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