Thales krijgt belangrijke order van het Amerikaanse leger voor LOCODA-radiosystemen na versneld ontwikkelingstraject
Thales krijgt belangrijke order van het Amerikaanse leger voor LOCODA-radiosystemen na versneld ontwikkelingstraject
- Het Amerikaanse leger heeft gekozen voor de Thales Radio Adaptable Transport (RAT) ter ondersteuning van het transformatieprogramma voor tactische communicatie, genaamd Low Cost Data Architecture (LOCODA).
- De LOCODA RAT, die in hoog tempo is ontwikkeld en productie klaar is, biedt schaalbare, modulaire spraak- en dataconnectiviteit via diverse transmissiemethoden, ontworpen om te voldoen aan de veranderende operationele eisen voor zowel huidige als toekomstige mobiele platforms (voertuigen).
- Dankzij het gebruik van commercieel beschikbare technologie (commercial-off-the-shelf) en bestaande producten (non-developmental items) maakt de LOCODA RAT eenvoudige opschaling van de productie en continue upgrades mogelijk, terwijl de complexiteit van integratie en de kosten gedurende de levenscyclus worden beperkt.
ABERDEEN PROVING GROUND, Md.--(BUSINESS WIRE)--Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), een dochteronderneming van Thales, heeft – met een snelheid die aansluit bij de operationele behoeften – een order binnengehaald voor maximaal 5.000 Low Cost Data Architecture (LOCODA) Radio Adaptable Transport (RAT)-platforms.
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Thales Defense & Security, Inc.
Paul D. Mehney
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Thales, Mediarelaties
Noord-Amerika
Jennifer Tumminio
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