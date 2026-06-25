Thales krijgt belangrijke order van het Amerikaanse leger voor LOCODA-radiosystemen na versneld ontwikkelingstraject

ABERDEEN PROVING GROUND, Md.--(BUSINESS WIRE)--Thales Defense & Security, Inc. (TDSI), een dochteronderneming van Thales, heeft – met een snelheid die aansluit bij de operationele behoeften – een order binnengehaald voor maximaal 5.000 Low Cost Data Architecture (LOCODA) Radio Adaptable Transport (RAT)-platforms.

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