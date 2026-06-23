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Google ed Energy Dome promuovono lo sviluppo dell’infrastruttura di stoccaggio energetico su più continenti con il primo progetto bilaterale in Irlanda

Il progetto della batteria a CO2 da 23MW/200MWh costituisce il primo accordo commerciale bilaterale tra le aziende, volto ad alleggerire la congestione della rete, promuovere la sicurezza energetica e accelerare una soluzione energetica priva di carbonio 24/7 in Irlanda e oltre

original Rendering of Energy Dome's CO2 Battery project near Rhode, County Offaly, Ireland.

Rendering of Energy Dome's CO2 Battery project near Rhode, County Offaly, Ireland.

DUBLINO e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, uno sviluppatore tecnologico leader di accumulo energetico a lungo termine, e Google hanno annunciato oggi la firma del loro primo contratto commerciale bilaterale per il progetto di una batteria a CO2 da 23MW / 200MWh con sede nella Contea di Offaly, in Irlanda. Il progetto fa parte di una partnership sul lungo termine che le aziende hanno annunciato lo scorso anno per la distribuzione su scala della tecnologia di batteria a CO2 di Energy Dome e per promuovere l'ambizione di Google di espandere l'accesso a un'energia pulita conveniente, protetta e disponibile 24/7 per le reti a livello globale.

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