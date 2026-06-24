Die Prognoseplattform „Tigo Energy Predict+“ unterstützt YASNO dabei, die Energieversorgung in der Ukraine aufrechtzuerhalten

LOS GATOS, Kalifornien & KIEW, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) („Tigo“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter intelligenter Software-Lösungen für Solar- und Energietechnik, gab heute bekannt, dass der ukrainische Stromversorger YASNO als neuester Unternehmenskunde die Tigo-Plattform Predict+ einsetzt. Die AI Energy-Plattform ermöglicht es Energieversorgern, sich an die realen Herausforderungen der Nachfrageschwankungen anzupassen, während sie erneuerbare Energiequellen und Grundlastkraftwerke aufeinander abstimmen. Predict+ verwaltet derzeit mehr als 650 GWh und liefert eine Prognosegenauigkeit von 97,5 % für Energieversorgungskunden.

Als führender Anbieter von Strom, Gas und Energieeffizienzlösungen in der Ukraine versorgt YASNO mehr als 2,5 Millionen Haushalte in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk sowie mehr als 64.000 Geschäftskunden. YASNO nutzt die Predict+-Plattform in einer Weise, die weit über typische Anwendungsfälle im Versorgungsbereich hinausgeht, und setzt dabei auf die auf neuronalen Netzen basierende KI von Tigo, um die Netzstabilität trotz stark schwankender Wetterbedingungen und unvorhersehbarer Infrastrukturschäden aufrechtzuerhalten. Die Einführung von Predict+ durch YASNO erfolgte nach dem erfolgreichen Abschluss einer Pilotphase zur Konfiguration und Erprobung in der Region Dnipropetrowsk, die aufgrund ihres vielfältigen Kundenstamms und der stark schwankenden Wetterbedingungen zu den Regionen mit den größten Herausforderungen für Prognosen zählt. Die Vorbereitungen für den umfassenderen Einsatz von Predict+ sind bereits im Gange, darunter die Systemkonfiguration und die Integration historischer Daten aus anderen YASNO-Unternehmen, um die künftige Einführung von Prognosefunktionen zu unterstützen.

„Die umfassendere Einführung dieser Plattform wird die Genauigkeit unserer stündlichen Strombedarfsprognosen weiter verbessern und die Kosten für die Abrechnung von Leistungsabweichungen senken. Dies bedeutet eine bessere Planung, eine effizientere Ressourcennutzung und einen noch zuverlässigeren Service für unsere Kunden“, sagte Olena Senkina, Head of Electricity Department bei YASNO.

Durch die Integration von intelligenten Zählern modelliert Predict+ jeden Zähler individuell und führt umfangreiche Berechnungen anhand von Ist-, historischen und Durchschnittsdaten durch, um Verbrauchsverläufe präzise vorherzusagen. Auch ohne intelligente Zähler liefert Predict+ äußerst genaue Prognosen zum Energiebedarf. Zu den Funktionsbereichen der Plattform zählen Markteinblicke, Kundeneinblicke, Gewinnanalysen, Unterstützung bei regulatorischen Fragen sowie die Echtzeit-Integration von Energie-Spotmarktpreisen. Predict+ analysiert mehrere Datenquellen gleichzeitig, um zu ermitteln, wie viel Strom voraussichtlich in jeder Stunde des Tages verbraucht oder erzeugt wird. Zu den Datenquellen zählen Wettervorhersagen verschiedener Anbieter, aktuelle Wetterbedingungen in den einzelnen Regionen, historische stündliche Verbrauchs- und Erzeugungsdaten der Kunden sowie Betriebsdaten der vergangenen Tage. Auf der Grundlage dieses umfangreichen Datensatzes erstellt Predict+ mehrere Prognoseszenarien, die kontinuierlich aktualisiert werden. Wenn sich die Wetterbedingungen – darunter Temperatur, Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung – ändern, passt Predict+ die Berechnungen an, analysiert Abweichungen von früheren Vorhersagen und verbessert kontinuierlich die Genauigkeit zukünftiger Prognosen.

„Viele der Basisparameter, die wir in Predict+ verwenden, stammen aus einem relativ normalen Netzbetrieb; für das YASNO-Team mussten wir jedoch rasch Daten und Variablen hinzufügen, die Störungen bei zentralen Netzkomponenten berücksichtigten“, erklärte Archie Roboostoff, Vice President of Software bei Tigo. „Das neuronale Netzwerk und das Daten-Framework von Predict+ ermöglichen es uns, große Mengen neuer Informationen, Live-Datenströme und historische Daten – darunter auch Ereignisse wie Störungen der Netzinfrastruktur – zügig zu erfassen und so umzugestalten, dass die Zukunft wesentlich besser vorhersehbar wird. Darin liegt die wahre Stärke von Predict+, und mit YASNO wurden diese Fähigkeiten erneut bestätigt.“

Predict+ steht in den USA und in Europa für Versorgungsunternehmen, Energieversorger, Energiehändler, unabhängige Stromerzeuger, große Gewerbe- und Industriekunden sowie weitere Kundengruppen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Predict+ Website. Um einen individuellen Überblick über die Plattform zu erhalten, vereinbaren Sie hier einen Termin für eine Demo.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-Plus-Speicher-Systeme für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Über YASNO

YASNO ist eine der führenden Energiemarken der Ukraine und vereint Unternehmen, die Strom- und Erdgasversorgung, Lösungen zur Energieeffizienz sowie Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität anbieten. YASNO versorgt mehr als 2,5 Millionen Haushalte in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Donezk sowie über 64.000 Geschäftskunden in der gesamten Ukraine. Das Produktportfolio von YASNO – darunter Solarkraftwerke (PV-Anlagen), Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Energiemanagementlösungen – unterstützt Unternehmen dabei, Kosten zu senken, die Energieeffizienz zu verbessern und die Energieversorgungssicherheit zu stärken. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, einen hochwertigen Kundenservice zu bieten und seine digitalen Dienstleistungskapazitäten kontinuierlich auszubauen.

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