Google et Energy Dome font progresser le déploiement d’installations de stockage d’énergie sur plusieurs continents grâce à leur premier projet bilatéral en Irlande

DUBLIN et MILAN--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Energy Dome, l’un des principaux développeurs de technologies de stockage d’énergie à longue durée, et Google ont annoncé la signature de leur premier contrat commercial bilatéral portant sur un projet de batterie à CO2 de 23 MW/200 MWh situé dans le comté d’Offaly, en Irlande. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat à long terme annoncé l’année dernière par les deux entreprises, visant à déployer à grande échelle la technologie de batterie à CO2 d’Energy Dome et à faire progresser l’ambition de Google d’élargir l’accès à une énergie propre, abordable et disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour les réseaux électriques du monde entier. Cette annonce fait suite à celle d’un projet de 19 MW/200 MWh en Arizona, annoncé ce mois-ci par Energy Dome, Google et le fournisseur d’énergie local SRP.

Ce projet sera développé, détenu et exploité par Energy Dome à l’aide de sa technologie exclusive de batterie à CO2. Cette technologie fonctionne en utilisant l’électricité du réseau pour comprimer et stocker du CO2, puis, lorsque de l’énergie est nécessaire, en détendant le CO2 via une turbine afin de produire de l’énergie qui est réinjectée dans le réseau.

Renforcer la fiabilité et la durabilité du réseau en Irlande

Le gouvernement irlandais a identifié le stockage d’énergie à longue durée comme une solution clé pour garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité, réduire les coûts du réseau et permettre à l’Irlande d’atteindre son objectif ambitieux de 80 % d’électricité renouvelable d’ici 2030.

À travers ce projet commercial, Google et Energy Dome visent à établir un modèle montrant comment la technologie de stockage d’énergie à longue durée peut contribuer à un système électrique abordable, sûr et propre en Irlande. En absorbant l’énergie excédentaire pendant les périodes de surproduction et en fournissant une puissance fiable pendant les périodes de tension sur le réseau, la batterie au CO2 d’Energy Dome permet une utilisation intelligente et rentable des ressources énergétiques renouvelables du réseau afin d’équilibrer le système tout en atténuant les goulots d’étranglement liés à la congestion locale du réseau.

Situé dans le comté d’Offaly, dans les Midlands irlandais, près de la ville de Rhode, le site bénéficie d’un emplacement stratégique à un nœud crucial du réseau électrique irlandais, avec des lignes à haute tension desservant la région métropolitaine du Grand Dublin. Le développement des ressources énergétiques dans cette région du pays est essentiel à une plus forte croissance économique dans les pôles de demande irlandais.

Développé en collaboration avec Lumcloon Energy, un promoteur local de premier plan basé dans les Midlands, le projet d’Energy Dome crée des emplois et apporte des avantages à long terme à la communauté grâce au déploiement de sa technologie de pointe. Le projet est implanté sur le site d’une ancienne centrale thermique alimentée à la tourbe et donnera une seconde vie à cette friche industrielle en la transformant en moteur de la transition vers les énergies propres. Située à proximité du Rhode Green Energy Park, la région dispose de ressources énergétiques abondantes, notamment solaires et éoliennes, qui souffrent actuellement de restrictions de production en raison de la forte congestion du réseau local. En stockant l’énergie pour une distribution ultérieure, le projet permet de réduire la congestion et d’éviter la construction coûteuse de lignes de transport, ce qui se traduit par des tarifs plus abordables pour tous les utilisateurs du réseau.

Claudio Spadacini, fondateur et directeur général d’Energy Dome, déclare : « Nous sommes fiers de collaborer avec Google sur un projet qui renforce la résilience du réseau et ouvre la voie à une énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en Irlande. Ce projet constitue le premier déploiement commercial bilatéral dans le cadre du partenariat stratégique entre nos deux entreprises, qui vise à développer des projets de batteries à CO2 à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. »

Contrairement à la plupart des chaînes d’approvisionnement en batteries, qui dépendent du lithium-ion et d’autres minéraux critiques, la batterie à CO2 d’Energy Dome utilise des composants disponibles et standard. L’adoption en Irlande de la technologie éprouvée d’Energy Dome montre comment un système de stockage d’énergie pouvant être régulé et de longue durée peut répondre à la demande croissante en électricité tout en renforçant la sécurité énergétique, la résilience et la fiabilité du pays.

« Chez Google, nous nous engageons à favoriser le développement des technologies énergétiques de nouvelle génération afin de renforcer la résilience du réseau et d’apporter au système une capacité de stockage essentielle », déclare Vanessa Hartley, directrice de Google Ireland. « Cette étape importante marque une nouvelle avancée dans notre partenariat à long terme avec Energy Dome et contribuera à déployer à grande échelle leur technologie prometteuse de stockage d’énergie à longue durée, ouvrant ainsi la voie à un avenir énergétique abordable, sûr et propre. »

Le projet a déjà obtenu le terrain, le permis d’urbanisme et le raccordement au réseau. Il a également remporté un contrat de capacité de 10 ans auprès d’EirGrid, l’opérateur public du réseau de transport d’électricité, et devrait être mis en service en 2028. Energy Dome prévoit de développer une deuxième unité de 200 MWh sur ce site, créant ainsi un pôle de stockage d’énergie à longue durée dans les Midlands irlandais.

À propos d'Energy Dome

Energy Dome est l’un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de capacité pour les services publics et les infrastructures d’IA, grâce à sa technologie brevetée de batterie à CO2. Le système exclusif de l’entreprise offre une capacité pouvant être régulée à des coûts compétitifs ainsi qu’une énergie propre et fiable 24 h/24 et 7 j/7, à partir de matériaux facilement disponibles, contribuant ainsi à la fiabilité du réseau, à la sécurité énergétique et à la compétitivité industrielle. Alors que la demande mondiale en électricité s’accélère, sous l’effet des charges de travail liées à l’IA, du calcul à très grande échelle et de l’expansion rapide des infrastructures de centres de données, Energy Dome poursuit le déploiement commercial de sa technologie afin de fournir des solutions énergétiques abordables, fiables, évolutives et à faibles émissions aux services publics, aux fournisseurs d’énergie, aux hyperscalers et aux grands consommateurs d’énergie.

À propos de Google

La mission de Google est d’organiser l’information du monde entier et de la rendre universellement accessible et utile. Grâce à des produits et des plateformes tels que la Recherche, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome et YouTube, Google joue un rôle significatif dans la vie quotidienne de milliards de personnes et est devenu l’une des entreprises les plus connues au monde. Google est une filiale d’Alphabet Inc.

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