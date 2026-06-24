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LTM aderisce ad Athena, una coalizione di settore guidata da Chainguard che punta a garantire la sicurezza del software open source nell'era dell'AI

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, il partner delle imprese mondiali in materia di creatività aziendale , è entrato a far parte di Athena, la nuova coalizione di settore guidata da Chainguard e focalizzata sulla tutela del software open source dalle crescenti minacce delle vulnerabilità generate dall'intelligenza artificiale.

Athena riunisce le principali organizzazioni attive nell'ecosistema globale del software per rispondere a una problematica urgente: con la loro sempre maggiore diffusione, i modelli AI di frontiera sono sempre più in grado di identificare nuove vulnerabilità nel software open source alla velocità macchina, spesso più rapidamente rispetto alle tempistiche di reazione dei tradizionali processi di individuazione e rilascio di patch. Dato che l'AI velocizza sia lo sviluppo del software che l'identificazione delle vulnerabilità, la finestra che intercorre tra la scoperta di una falla e il conseguente sfruttamento si è nettamente ristretta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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