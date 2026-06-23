Araris Biotech AG und Taiho Oncology geben die Verabreichung der ersten Dosis an einen Patienten in der Phase-1-Studie mit ARC-02 bekannt, einem neuartigen ADC zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms

AU, Schweiz & PRINCETON, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Die Araris Biotech AG, ein Unternehmen, das eine differenzierte Pipeline von Therapien auf Basis von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADCs“) vorantreibt, sowie Taiho Oncology, Inc., ein Unternehmen, das neuartige Therapien für hämatologische Malignome und solide Tumoren entwickelt und vermarktet – beide Unternehmen gehören zur Taiho-Gruppe –, gaben heute bekannt, dass der erste Patient im Rahmen einer klinischen Phase-1-Studie mit ARC-02, einem gegen CD79b gerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) zur Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL), die erste Dosis erhalten hat.

ARC-02 bindet selektiv an CD79b-positive B-Zellen und transportiert Monomethyl-Auristatin E (MMAE), einen klinisch validierten Wirkstoff gegen Krebs, direkt zu den Tumorzellen. Es ist der erste klinische Kandidat, der unter Verwendung der firmeneigenen AraLinQ®-ADC-Technologie von Araris und des Arastatin™-Linkers mit Wirkstoffladung entwickelt wurde, die auf eine präzise intrazelluläre Freisetzung und die Minimierung der Auswirkungen auf gesundes Gewebe ausgelegt sind.

„Die Verabreichung von ARC-02 an den ersten Patienten markiert einen entscheidenden Meilenstein für Araris, da wir nun in die klinische Phase eintreten und damit beginnen, unsere innovative ADC-Plattform in potenzielle Vorteile für Patienten umzusetzen“, sagte Dr. Philipp Spycher, CSO und wissenschaftlicher Gründer von Araris.

„Zwar wird ARC-02 zunächst für hämatologische Malignome entwickelt, doch das in präklinischen Studien beobachtete differenzierte Sicherheitsprofil könnte auch eine breitere Anwendung bei weiteren Indikationen, einschließlich Autoimmunerkrankungen, unterstützen“, sagte Dr. Isabella Attinger-Toller, CTO und Mitbegründerin von Araris.

„Dieser Meilenstein stellt die erste Anwendung der neuartigen Araris-Plattform am Menschen dar und markiert Taihos Einstieg in die klinische Entwicklung von ADCs für die Onkologie“, sagte Dr. med. Harold Keer, PhD, Chief Medical Officer bei Taiho Oncology. „Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Studie und darauf, weitere Wirkstoffe von Araris in die klinische Phase zu bringen.“

Über AraLinQ®

AraLinQ® ist die ADC-Technologie von Araris, die die ortsspezifische Anbindung eines Wirkstoffs an eine privilegierte Bindungsstelle an einem bestimmten Aminosäurerest (Q295) innerhalb des nativen Fc-Gerüsts des Antikörpers ermöglicht. Präklinische Daten zeigen, dass der Antikörper, wenn ein Wirkstoff unter Verwendung der firmeneigenen Linker von Araris an diese Stelle gebunden wird, nahezu identische Eigenschaften (z. B. Pharmakokinetik und Effektor-Funktionen) wie der unkonjugierte, ursprüngliche Antikörper beibehält. Darüber hinaus ist der Linker-Wirkstoff-Komplex über eine sehr starke Isopeptidbindung mit dem Antikörper verbunden, was zu einer außergewöhnlichen Stabilität führt. Sobald der Antikörper durch antikörpervermittelte Internalisierung in eine Krebszelle gelangt ist, kann der Linker leicht gespalten werden, um den Wirkstoff freizusetzen. Alle drei Eigenschaften sind Schlüsselfaktoren für eine effiziente Wirkstoffabgabe und die Maximierung der ADC-Wirksamkeit. AraLinQ®-Linker sind hydrophil, wodurch sie löslich sind und ein Verklumpen in wässrigen Lösungen wie Blut vermieden wird. Darüber hinaus kann dieser Linker einzigartige Verzweigungsstrukturen aufweisen, die es ermöglichen, ADCs zu entwickeln, die mehrere Wirkstoffe unterschiedlicher Art transportieren. AraLinQ® ermöglicht die Herstellung von ADCs in einem Schritt unter Verwendung von „off-the-shelf“-Antikörpern, die entweder nativ oder gentechnisch verändert sind. Der Prozess ist schnell, kosteneffizient und lässt sich leicht hochskalieren, ohne dass eine maßgeschneiderte Antikörpersynthese erforderlich ist.

Über Arastatin™

Arastatin™ ist eine neuartige Linker-Payload-Technologie, die auf MMAE und einem von Araris entwickelten hydrophilen Peptid-Linker basiert. Arastatin™ wurde speziell für den Einsatz mit der ortsspezifischen ADC-Technologie AraLinQ® von Araris entwickelt, die die direkte Konjugation des MMAE-Linker-Payloads an Q295 von nativen, handelsüblichen Antikörpern in einem Schritt ermöglicht. In präklinischen Studien erwiesen sich Arastatin™-basierte ADCs im Vergleich zu handelsüblichen ADCs bei verschiedenen Antikörpern als hochwirksam, stabil und gut verträglich.

Über die Araris Biotech AG

Die Araris Biotech AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., ist ein führendes Biotech-Unternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate leistet und das gesamte Paradigma der zielgerichteten Krebstherapie und darüber hinaus neu definiert. Die Vision von Araris ist eine Welt ohne Chemotherapie, und die firmeneigene Konjugationstechnologie sowie die bahnbrechende Multi-Payload-Technologie stellen einen Quantensprung im ADC-Design dar, der die Umwandlung jedes beliebigen Antikörpers in ein ADC ermöglicht – mit dem Ziel, Sicherheit und Wirksamkeit zu verbessern. Indem Araris die Anbindung mehrerer synergistischer, krebsbekämpfender Wirkstoffe an einen einzigen Antikörper in einem effizienten Ein-Schritt-Verfahren ermöglicht, schafft das Unternehmen eine neue Generation von Krebsmedikamenten, die darauf abzielen, die Wirksamkeit einer Kombinationschemotherapie zielgerichtet abzugeben, um die anhaltenden Herausforderungen der Krebsresistenz zu bewältigen. Weitere Informationen zu unserer Forschung und unserer Pipeline finden Sie unter https://www.ararisbiotech.com/.

Über Taiho Oncology, Inc.

Die Mission von Taiho Oncology, Inc. ist es, das Leben von Krebspatienten, ihren Familien und ihren Pflegekräften zu verbessern. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung oral verabreichter Krebsmedikamente für verschiedene Tumorarten spezialisiert. Taiho Oncology verfügt über eine robuste Pipeline an klinischen Kandidaten aus dem Bereich der niedermolekularen Wirkstoffe, die auf solide Tumoren und hämatologische Malignome abzielen, sowie über weitere Kandidaten in der präklinischen Entwicklung. Taiho Oncology ist eine Tochtergesellschaft der Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., die Teil der Otsuka Holdings Co., Ltd. ist. Taiho Oncology hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey, und leitet die europäischen und kanadischen Geschäftsbereiche der Muttergesellschaft, die sich in Baar, Schweiz, und Oakville, Ontario, Kanada, befinden.

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Taiho Oncology und das Taiho Oncology-Logo sind eingetragene Marken von Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Araris und AraLinQ sind Marken der Araris Biotech AG.

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