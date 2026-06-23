A Bacardi teljes tulajdonjogot szerez a TEELING® ír whisky felett

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--A Bacardi Limited bejelentette annak a tranzakciónak a lezárását, amely a családi tulajdonban lévő vállalatot a Teeling Whiskey Company és a TEELING® ír whiskymárka egyedüli tulajdonosává teszi. Az alapítók, Jack és Stephen Teeling továbbra is a márka részesei maradnak, stratégiai tanácsadóként alakítják a jövőjét és hosszú távon támogatják a növekedését.

A mai bejelentés a két vállalat közötti, 2017-ben indult sikeres kapcsolatot követi, amikor a Bacardi kisebbségi részesedést szerzett a dublini székhelyű whiskygyártó vállalatban. Ezt követően a Bacardi növelte részesedését, majd 2022-ben többségi részvényessé vált.

„A TEELING tökéletesen illeszkedik a Bacardihoz” – mondta el Mahesh Madhavan, a Bacardi Limited vezérigazgatója. „A márka a minőséget, a szakértelmet és a kategória rettenthetetlen megközelítését képviseli friss ötletekkel és innovatív új whiskykkel. Az általa elnyert több száz díj mindent elárul a sikeréről. Az ír whisky-kategória világszerte rengeteg hosszú távú potenciállal rendelkezik, és a TEELING-gel tökéletes helyzetben vagyunk ahhoz, hogy minden lehetőséget kiaknázzunk.”

Amióta a Bacardi megalapozta kapcsolatát a Teeling Whiskey Company-val, a TEELING márka több mint megduplázta méretét, valamint jelentősen növelte globális jelenlétét. A TEELING-et ma már több mint 80 piacra exportálják világszerte.

„A bátyámmal együtt tudjuk, hogy a Bacardinál a TEELING a lehető legjobb kezekben lesz.” – árulta el Jack Teeling, a Teeling Whiskey Company társalapítója. „Az elmúlt kilenc év során a Bacardi csapatával folytatott szoros együttműködésünk bebizonyította számunkra, hogy családi tulajdonban lévő vállalatként a Bacardi nagyra értékeli mindazt, amit a TEELING márka képvisel, és elkötelezett az ír whisky színvonalának emelése iránt. Most, hogy a TEELING és a fantasztikus dublini csapat teljes mértékben csatlakozik a Bacardi családhoz, izgatottan várjuk, hogy mit fognak elérni az elkövetkező években.”

A Teeling Whiskey Company 2012-es megalapítása óta a kézzel készített, kis tételben készült ír whisky készítéséhez való szokatlan megközelítésének köszönhetően nyomot hagyott a whisky világában. Ma a TEELING az az ír whisky, amely legtöbb díjat nyerte el a világon* , amelynek kivételes minőségét és ízét többek között a World Whiskies Awards, az Irish Whiskey Masters, a International Wine & Spirit Competition és a San Francisco World Spirits Competition is elismeri. A TEELING Whiskey Distillery, amely 2015-ben több mint 125 év után nyitotta meg kapuit Dublin első új lepárlóüzemeként, a márka mögött álló kézművesség képviselője, és ez idáig több mint egymillió látogatót fogadott.

* A World Whiskies Awards díj alapján, 2019-2025

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Amit a TEELING Whiskey-ről tudni érdemes

A Teeling Whiskey Company 2012-ben azzal a céllal került meglapításra, hogy felélesszék a TEELING családi védjegynek számító ír whiskyt, és visszahozzák a kézműves lepárlást Dublinba. Azóta a Teeling a legprogresszívebb ír whisky vállalattá nőtte ki magát, amely innovatív, és egyedi, kézzel készített, kis tételben gyártott ír whiskyk széles választékát kínálja. A Teeling Whiskey Distillery 2015-ben több mint 125 év után nyitotta meg kapuit Dublin első új lepárlóüzemeként, és megnyitása óta több mint egymillió látogatót fogadott. A TEELING Whiskey-t ma már több mint 80 különböző piacra exportálják, és 650-nél is több nemzetközi díjat nyert kiváló minőségéért. A TEELING, a kereskedelmi arculata és a főnix logó védjegyeknek számítanak.

Amit a Bacardi Limited-ről tudni érdemes

A Bacardi Limited, a legnagyobb magántulajdonban lévő nemzetközi szeszesital-gyártó vállalat, szeszes italokat és borokat gyárt, értékesít és forgalmaz. A Bacardi Limited portfóliója több mint 200 márkát és címkét tartalmaz, köztük a BACARDÍ® rumot, a PATRÓN® tequilát, a GREY GOOSE® vodkát, a DEWAR’S® Blended Scotch whiskyt, a BOMBAY SAPPHIRE® gint, a MARTINI® vermutot és pezsgőket, a CAZADORES® 100%-os kék agávé tequilát, valamint olyan egyéb vezető és feltörekvő márkákat, mint például a WILLIAM LAWSON’S® skót whisky, a D’USSÉ® konyakot, az ANGEL’S ENVY® amerikai straight whiskyt, valamint a ST-GERMAIN® bodzaviráglikőrt. A több mint 164 évvel ezelőtt Santiago de Cubában alapított családi tulajdonban lévő Bacardi Limited jelenleg mintegy 8000 embert foglalkoztat, 10 országban és területen üzemeltet gyártóüzemeket, és 160-nál is több piacon értékesíti márkáit. A Bacardi Limited a Bacardi vállalatcsoportra utal, amely a Bacardi International Limitedet is magában foglalja. Látogasson el a www.bacardilimited.com weboldalra vagy kövessen minket a LinkedIn -en és az Instagram-on.

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