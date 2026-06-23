Araris Biotech AG y Taiho Oncology anuncian la dosificación del primer paciente en un ensayo de fase 1 de ARC-02, un nuevo ADC para el tratamiento del linfoma no hodgkiniano

AU, Suiza y PRINCETON, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Araris Biotech AG, una empresa que desarrolla una cartera diferenciada de terapias basadas en conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), y Taiho Oncology, Inc., dedicada al desarrollo y la comercialización de tratamientos innovadores para neoplasias hematológicas y tumores sólidos, ambas pertenecientes al grupo Taiho, han anunciado hoy la dosificación del primer paciente en un ensayo clínico de fase 1 de ARC-02, un conjugado anticuerpo-fármaco dirigido a CD79b para el tratamiento del linfoma no hodgkiniano (LNH).

ARC-02 se une de forma selectiva a las células B positivas para CD79b y transporta directamente monometil auristatina E (MMAE), una carga terapéutica antitumoral con eficacia clínica demostrada, hasta las células tumorales. Se trata del primer candidato clínico desarrollado mediante la tecnología propietaria de ADC AraLinQ® de Araris y su sistema enlazador-carga Arastatin™, diseñados para lograr una liberación intracelular precisa y minimizar el impacto sobre los tejidos sanos.

«La dosificación del primer paciente con ARC-02 supone un hito decisivo para Araris, ya que marca nuestra entrada en la fase clínica y el inicio de la aplicación clínica de nuestra innovadora plataforma de ADC con el objetivo de generar beneficios potenciales para los pacientes», afirmó Philipp Spycher, doctor en Ciencias, director científico y fundador científico de Araris.

«Aunque ARC-02 se está desarrollando inicialmente para neoplasias hematológicas, el perfil de seguridad diferenciado observado en los estudios preclínicos también podría abrir la puerta a su uso en otras indicaciones terapéuticas, incluidas las enfermedades autoinmunes», señaló Isabella Attinger-Toller, doctora en Ciencias, directora de Tecnología y cofundadora de Araris.

«Este hito representa la primera aplicación en humanos de la innovadora plataforma de Araris y marca la expansión de Taiho hacia el desarrollo clínico de ADC en oncología», indicó Harold Keer, doctor en Medicina y Ciencias, director médico de Taiho Oncology. «Esperamos con interés los resultados de este ensayo y el avance clínico de otros candidatos de Araris».

Acerca de AraLinQ®

AraLinQ® es la tecnología de ADC de Araris, que permite la unión específica de cargas terapéuticas a un sitio de conjugación preferente situado en un residuo concreto de aminoácido (Q295) dentro de la región Fc nativa del anticuerpo. Los datos preclínicos demuestran que, cuando una carga terapéutica se une a este sitio mediante los enlazadores propietarios de Araris, la molécula mantiene unas propiedades prácticamente idénticas a las del anticuerpo original no conjugado, incluidas su farmacocinética y sus funciones efectoras. Además, el enlazador-carga se une al anticuerpo mediante un enlace isopeptídico extremadamente resistente, lo que proporciona una estabilidad excepcional. Cuando el ADC entra en una célula cancerosa mediante internalización mediada por anticuerpos, el enlazador se rompe fácilmente y libera su carga. Estas tres características son fundamentales para garantizar una administración eficiente de la carga terapéutica y maximizar la eficacia de los ADC. Los enlazadores AraLinQ® son hidrófilos, lo que favorece su solubilidad y evita su agregación en soluciones acuosas como la sangre. Asimismo, pueden incorporar estructuras ramificadas exclusivas que permiten desarrollar ADC con múltiples cargas terapéuticas de distinta naturaleza. AraLinQ® permite generar ADC en una sola etapa a partir de anticuerpos nativos o modificados disponibles comercialmente. El proceso es rápido, rentable y fácilmente escalable, sin necesidad de sintetizar anticuerpos a medida.

Acerca de Arastatin™

Arastatin™ es una innovadora tecnología de enlazador-carga basada en MMAE y en un enlazador peptídico hidrófilo propietario de Araris. Diseñada específicamente para complementar AraLinQ®, la tecnología de ADC de conjugación específica de Araris, permite unir directamente el enlazador-carga MMAE al residuo Q295 de anticuerpos nativos disponibles comercialmente en un único paso. En estudios preclínicos, los ADC basados en Arastatin™ mostraron una elevada potencia, estabilidad y tolerabilidad en comparación con los ADC comercializados actualmente.

Acerca de Araris Biotech AG

Araris Biotech AG, filial de propiedad exclusiva de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., es una empresa biotecnológica líder que impulsa el futuro de los conjugados anticuerpo-fármaco y redefine el paradigma de las terapias dirigidas contra el cáncer y otras aplicaciones terapéuticas. La visión de Araris es un mundo sin quimioterapia, y su tecnología propietaria de conjugación, junto con su innovadora plataforma de múltiples cargas, representa un salto cualitativo en el diseño de ADC al permitir transformar cualquier anticuerpo en un ADC con el objetivo de mejorar su seguridad y eficacia. Gracias a un eficiente proceso de conjugación en un único paso, que permite incorporar múltiples cargas terapéuticas antitumorales con efectos sinérgicos a un mismo anticuerpo, Araris desarrolla una nueva generación de agentes oncológicos concebidos para ofrecer la eficacia de la quimioterapia combinada de forma dirigida y abordar así los persistentes desafíos asociados a la resistencia al cáncer. Para obtener más información sobre su plataforma tecnológica y su cartera de desarrollo, visite https://www.ararisbiotech.com/.

Acerca de Taiho Oncology, Inc.

La misión de Taiho Oncology, Inc. es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, así como la de sus familiares y cuidadores. La empresa está especializada en el desarrollo y la comercialización de tratamientos oncológicos de administración oral para diversos tipos de tumores. Taiho Oncology cuenta con una sólida cartera de candidatos clínicos de molécula pequeña dirigidos al tratamiento de tumores sólidos y neoplasias hematológicas, además de otros programas en fase preclínica. La empresa es una filial de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., que forma parte de Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology tiene su sede en Princeton, Nueva Jersey, y supervisa las operaciones europeas y canadienses de su empresa matriz, ubicadas en Baar (Suiza) y Oakville, Ontario (Canadá).

Para obtener más información, visite https://www.taihooncology.com/ y síganos en LinkedIn y X.

Taiho Oncology y el logotipo de Taiho Oncology son marcas registradas de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Araris y AraLinQ son marcas registradas de Araris Biotech AG.

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