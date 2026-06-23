Google與Energy Dome推進跨洲能源儲存建設，第一個雙邊專案落戶愛爾蘭

都柏林和米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的長時儲能技術開發商Energy Dome公司與Google今日宣布，雙方就位於愛爾蘭奧法利郡的23MW/200MWh CO2電池專案達成第一份雙邊商業合約。該專案是雙方去年宣布的長期合作夥伴關係的一部分，旨在大規模部署Energy Dome的CO2電池技術，協助Google推進其宏偉目標，為全球電網普及平價、安全、全天候供應的潔淨能源。這一公告緊隨Energy Dome、Google和當地公用事業公司SRP本月宣布的亞利桑那州19 MW/200 MWh專案之後。

該專案將由Energy Dome使用其專有的CO2電池技術進行開發、擁有和營運。該技術透過使用電網電力壓縮並儲存CO2，當需要電力時，再透過渦輪機釋放CO2發電，並將電能輸送回電網。

強化愛爾蘭的電網可靠性和永續性

愛爾蘭政府已將長時儲能確定為確保電力供應安全、降低系統成本的關鍵解決方案，並以此支撐愛爾蘭遠大的政策架構，即到2030年使再生能源電力比重達到80%。

透過這一商業專案，Google和Energy Dome旨在為長時儲能技術如何協助愛爾蘭建構平價、安全、潔淨的電力系統樹立典範。透過在供應過剩期間吸收多餘能源，並在系統面臨壓力期間提供穩定電力，Energy Dome的CO2電池能夠實現對電網再生能源資源智慧化、具成本效益的利用，在平衡系統的同時，緩解當地電網的擁堵瓶頸。

該專案位於愛爾蘭中部奧法利郡羅德鎮附近，地處愛爾蘭電網的關鍵節點，地理位置優越，擁有服務於大都柏林都市區的高壓輸電線路。在該地區擴充能源資源，對於促進愛爾蘭需求中心的經濟成長至關重要。

Energy Dome的該專案是與總部位於中部地區的一流本地開發商Lumcloon Energy合作開發，透過部署尖端技術為當地創造就業機會和長期社群效益。專案選址於一座前泥炭火電廠，將為這片棕地工業用地提供第二次生命，將其改造為潔淨能源轉型的引擎。該專案位於羅德綠色能源公園附近，周邊地區擁有豐富的太陽能和風能資源，但由於當地電網嚴重擁堵，這些能源常面臨棄電問題。透過儲存能源以備日後調度，該專案將緩解電網擁堵，避免昂貴的輸電線路擴建，從而降低所有電網使用者的用電成本。

Energy Dome創辦人兼執行長Claudio Spadacini表示：「我們很榮幸能與Google合作推進這一專案，它將強化電網韌性，並為愛爾蘭實現7天24小時無碳能源奠定基礎。這是雙方策略性合作夥伴關係下的第一個商業雙邊部署專案，我們的目標是在歐洲、北美和亞太地區全面推進CO2電池專案的落地。」

相較大多數仰賴鋰離子電池和其他關鍵礦物的電池供應鏈，Energy Dome的CO2電池使用的是現成的通用組件。在愛爾蘭採用Energy Dome的成熟技術，展示了可調度長時儲能如何在滿足不斷成長的電力需求的同時，強化該國的能源安全、韌性和可靠性。

Google愛爾蘭負責人Vanessa Hartley表示：「Google致力於推動下一代能源技術的發展，強化電網韌性，並為系統引進關鍵的儲能容量。這一里程碑是我們與Energy Dome長期合作中的下一步，將有助於規模化應用其前景廣闊的長時儲能技術，推動實現平價、安全、潔淨的能源未來。」

目前，該專案已獲得土地所有權、規劃授權和電網接取資質。它還獲得了國有輸電系統營運商EirGrid的10年容量合約，可望於2028年運行。Energy Dome計畫在該地點開發第二個200 MWh儲能單元，從而在愛爾蘭中部地區建立一個長時儲能樞紐。

關於Energy Dome

Energy Dome是憑藉其專利CO2電池技術為公用事業和AI基礎設施提供創新容量解決方案的領導廠商。該公司的專有系統使用現成材料，提供具有成本競爭力的可調度容量和7天24小時潔淨可靠電力，支援電網可靠性、能源安全和工業競爭力。隨著AI工作負載、超大規模運算和資料中心基礎設施的快速擴張推動全球電力需求加快成長，Energy Dome正在推進其技術的商業化部署，為公用事業、能源供應商、超大規模資料中心業者和大型能源使用者提供平價、可靠、可擴充且排放更低的電力解決方案。

關於Google

Google的使命是整合全球資訊，供大眾使用，使人人受惠。透過搜尋引擎、地圖、Gmail、安卓、Google Play、Google Cloud、Chrome和YouTube等產品和服務，Google在數十億人的日常生活中扮演著重要角色，並已成為全球最知名的公司之一。Google是Alphabet Inc.的子公司。

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