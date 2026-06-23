Bacardi toma el control total de la marca de whisky irlandés TEELING®

HAMILTON, Bermudas--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited anunció la finalización de una transacción que convierte a la empresa familiar en la única propietaria de Teeling Whiskey Company y de la marca de whisky irlandés TEELING®. Los fundadores, Jack y Stephen Teeling, seguirán formando parte de la marca, contribuyendo a su futuro e impulsando su crecimiento a largo plazo como asesores estratégicos.

El anuncio de hoy se produce tras la exitosa relación que ambas compañías han mantenido desde que Bacardi adquirió una participación minoritaria en la empresa de whisky con sede en Dublín en 2017. Posteriormente, Bacardi aumentó su participación hasta convertirse en accionista mayoritario en 2022.

“TEELING encaja a la perfección con Bacardi”, comentó Mahesh Madhavan, director ejecutivo de Bacardi Limited. “La marca representa calidad, artesanía y un enfoque audaz en la categoría, con ideas frescas y whiskies innovadores. Los cientos de premios que ha recibido hablan por sí solos de su éxito. Existe un enorme potencial a largo plazo para la categoría del whisky irlandés a nivel mundial, y con TEELING estamos perfectamente posicionados para aprovechar cada oportunidad”.

Desde que Bacardi estableció su relación con Teeling Whiskey Company, la marca TEELING ha duplicado su tamaño y ha expandido significativamente su presencia global. Actualmente, TEELING se exporta a más de 80 mercados en todo el mundo.

“Mi hermano y yo sabemos que con Bacardi, TEELING queda en las mejores manos”, comentó Jack Teeling, cofundador de Teeling Whiskey Company. “Trabajar estrechamente con el equipo de Bacardi durante los últimos nueve años nos ha demostrado que, como empresa familiar, Bacardi valora todo lo que representa la marca TEELING y su compromiso con la excelencia del whisky irlandés. Ahora que TEELING y su gran equipo en Dublín se integran plenamente en la familia Bacardi, nos entusiasma ver todo lo que lograrán en los próximos años”.

Desde que se fundó Teeling Whiskey Company en 2012, ha dejado su huella en el mundo del whisky gracias a su enfoque poco convencional de crear whiskies irlandeses artesanales y en lotes pequeños. Hoy en día, TEELING es el whisky irlandés más premiado del mundo*; su calidad y sabor excepcionales cuentan con reconocimiento en certámenes como los World Whiskies Awards, los Irish Whiskey Masters, el International Wine & Spirit Competition y el San Francisco World Spirits Competition, entre muchos otros. La TEELING Whiskey Distillery, que abrió sus puertas en 2015 como la primera destilería nueva en Dublín en más de 125 años, es un escaparate de la artesanía que hay detrás de la marca y ya ha recibido a más de un millón de visitantes.

* Según World Whiskies Awards, 2019-2025

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Acerca de TEELING Whiskey

La Teeling Whiskey Company se fundó en 2012 para revivir la antigua marca familiar de whisky irlandés TEELING y devolver la destilación artesanal a Dublín. Desde entonces, Teeling se ha convertido en la compañía de whisky irlandés más vanguardista, impulsando la innovación y ofreciendo una selección de whiskies irlandeses únicos, elaborados artesanalmente en pequeñas partidas. La Teeling Whiskey Distillery comenzó a operar en 2015, convirtiéndose en la primera destilería nueva en Dublín en más de 125 años, y ha recibido a más de un millón de visitantes desde su apertura. El whisky TEELING se exporta actualmente a más de 80 mercados diferentes y ha ganado más de 650 premios internacionales por su calidad. TEELING, su imagen comercial y el logotipo del ave fénix son marcas registradas.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la mayor empresa internacional de bebidas espirituosas de propiedad privada, produce, comercializa y distribuye licores y vinos. El portafolio de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, incluyendo el ron BACARDÍ®, el tequila PATRÓN®, el vodka GREY GOOSE®, el whisky escocés blended DEWAR’S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila 100% agave azul CAZADORES®, y otras marcas líderes y emergentes como el whisky escocés WILLIAM LAWSON’S®, el coñac D’USSÉ®, el whisky americano ANGEL’S ENVY® y el licor de flor de saúco ST-GERMAIN®. Fundada hace más de 164 años en Santiago de Cuba, Bacardi Limited, de propiedad familiar, emplea actualmente a aproximadamente 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y territorios, y vende sus marcas en más de 160 mercados. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Visite www.bacardilimited.com o síganos en LinkedIn e Instagram.

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