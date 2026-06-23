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Andersen Global otwiera Andersen in Indonesia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Azji Południowo-Wschodniej – firma VDB Loi z Indonezji zmienia nazwę na Andersen in Indonesia, zostając najnowszą firmą członkowską organizacji.

Andersen in Indonesia świadczy usługi podatkowe oraz usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw międzynarodowych i inwestorów zagranicznych prowadzących działalność na indonezyjskim rynku. Firma łączy kilkudziesięcioletnie doświadczenie na rynku z praktycznym podejściem ukierunkowanym na zapewnianie przejrzystych, dostosowanych porad w odniesieniu do złożonych kwestii regulacyjnych i transgranicznych.

– Przyjęcie szyldu Andersen odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz zapewnienia klientom wysokiej jakości, praktycznego doradztwa podatkowego i prawnego wspieranego szerszą współpracą na arenie międzynarodowej – powiedział Tommy Hendharto Oetomo, wspólnik zarządzający Andersen in Indonesia. – Klienci prowadzący działalność w Indonezji wymagają coraz bardziej skoordynowanego wsparcia na szczeblu transgranicznym. Objęcie statusu firmy członkowskiej wzmacnia nasze zdolności do świadczenia tych usług w sposób jasny i spójny.

– Indonezja to w dalszym ciągu istotny rynek dla organizacji dokonujących inwestycji i rozwijających działalność w całej Azji Południowo-Wschodniej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wraz z debiutem Andersen in Indonesia po raz kolejny wzmacniamy obecność w regionie, wykorzystując przy tym solidną współpracę ugruntowaną już z firmami Andersen in Vietnam i Andersen in Cambodia.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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