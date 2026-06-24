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Kioxia签署第20届亚运会和第5届亚残运会合作协议

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东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球存储解决方案领域的领军企业Kioxia Corporation欣然宣布，已与爱知·名古屋亚运会和亚残运会组织委员会签署合作协议，以支持2026年爱知·名古屋第20届亚运会和2026年第5届亚残运会。

作为32年来首次重返日本的亚洲最大体育盛会，第20届亚运会将继续把电子竞技列为正式奖牌项目。运动员们将在11个分项和13个小项中展开奖牌角逐。作为本届亚运会的官方游戏固态硬盘供应商，Kioxia将提供其最快的消费级固态硬盘——EXCERIA PRO G2 SSD，确保为选手们创造最佳竞技环境，助力他们发挥出最佳水平。

秉承“用‘记忆’让世界更美好”的使命，Kioxia对这两项赛事的赞助彰显了其支持电子竞技持续发展、助力实现更加丰富多元的数字社会的承诺。

合作协议详情

  • 赞助级别：
    • 第20届亚运会：第4级官方供应商
    • 第5届亚残运会：第4级官方供应商
  • 合同期限：从2026年6月24日（协议签署之日）至12月31日

赛事概览

  • 第20届亚运会
    • 日期：2026年9月19日至10月4日（电子竞技项目：2026年9月23日至10月2日）
    • 地点：爱知县及其首府名古屋市
    • 官方网站：https://www.aichi-nagoya2026.org/en/

官方游戏固态硬盘概览

备注

  • NVMe是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。
  • PCIe是PCI-SIG的注册商标。
  • 产品图片可能与实际产品存在差异。
  • 本文提及的其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。
  • 本公告旨在提供有关我们业务的信息，并非也不构成出售要约或邀请或者在任何司法管辖区购买、认购或以其他方式收购任何证券的要约邀请，无意引导参与投资活动，也不应构成任何相关合同的基础或依据。
  • 本文档中的信息（包括产品价格和规格、服务内容和联系信息）在公告发布之日是正确的，但如有更改，恕不另行通知。

关于Kioxia

Kioxia是全球存储解决方案领域的领军企业，致力于闪存和固态硬盘(SSD)的开发、生产和销售。其前身Toshiba Memory于2017年4月从1987年发明NAND闪存的公司Toshiba Corporation分拆而出。Kioxia致力于通过提供产品、服务和系统来为客户创造选择，并为社会创造基于存储技术的价值，从而提升世界的“记忆”。Kioxia创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造存储技术在高密度应用领域（包括高级智能手机、PC、汽车系统、数据中心和生成式AI系统）的未来。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kota Yamaji
公共关系
Kioxia Holdings Corporation
+81-3-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

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