Kioxia签署第20届亚运会和第5届亚残运会合作协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球存储解决方案领域的领军企业Kioxia Corporation欣然宣布，已与爱知·名古屋亚运会和亚残运会组织委员会签署合作协议，以支持2026年爱知·名古屋第20届亚运会和2026年第5届亚残运会。

作为32年来首次重返日本的亚洲最大体育盛会，第20届亚运会将继续把电子竞技列为正式奖牌项目。运动员们将在11个分项和13个小项中展开奖牌角逐。作为本届亚运会的官方游戏固态硬盘供应商，Kioxia将提供其最快的消费级固态硬盘——EXCERIA PRO G2 SSD，确保为选手们创造最佳竞技环境，助力他们发挥出最佳水平。

秉承“用‘记忆’让世界更美好”的使命，Kioxia对这两项赛事的赞助彰显了其支持电子竞技持续发展、助力实现更加丰富多元的数字社会的承诺。

合作协议详情

赞助级别： 第20届亚运会：第4级官方供应商 第5届亚残运会：第4级官方供应商



合同期限：从2026年6月24日（协议签署之日）至12月31日

赛事概览

官方游戏固态硬盘概览

产品名称：EXCERIA PRO G2 SSD

产品网站（日语网站）：https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-pro-g2.html

备注

NVMe是NVM Express, Inc.在美国和其他国家的注册或未注册商标。

PCIe是PCI-SIG的注册商标。

产品图片可能与实际产品存在差异。

本文提及的其他公司名称、产品名称和服务名称可能是第三方公司的商标。

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关于Kioxia

Kioxia是全球存储解决方案领域的领军企业，致力于闪存和固态硬盘(SSD)的开发、生产和销售。其前身Toshiba Memory于2017年4月从1987年发明NAND闪存的公司Toshiba Corporation分拆而出。Kioxia致力于通过提供产品、服务和系统来为客户创造选择，并为社会创造基于存储技术的价值，从而提升世界的“记忆”。Kioxia创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造存储技术在高密度应用领域（包括高级智能手机、PC、汽车系统、数据中心和生成式AI系统）的未来。

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