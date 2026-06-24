Tigo Energy Predict+预测平台助力YASNO提升乌克兰电网保障能力

美国加利福尼亚州洛斯加托斯市和乌克兰基辅--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能太阳能及能源软件解决方案领先提供商Tigo Energy, Inc.（NASDAQ：TYGO）（以下简称“Tigo”或“公司”）今日宣布，乌克兰电力公用事业公司YASNO已成为最新采用Tigo Predict+平台的企业级客户。作为一款基于人工智能的能源预测平台，Predict+能够帮助公用事业运营商在统筹可再生能源与基荷电源配置的同时，更有效地应对现实环境中不断变化的电力需求挑战。目前，Predict+已管理超过650吉瓦时（GWh） 的电力资源，并为公用事业客户实现高达97.5%的预测准确率。

作为乌克兰领先的电力、天然气及能源效率解决方案供应商，YASNO为基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州超过250万户家庭用户以及6.4万余家企业客户提供服务。YASNO对Predict+平台的应用已超越传统公用事业领域的常规场景，借助Tigo基于神经网络的人工智能技术，在天气状况高度多变以及基础设施损毁难以预测的环境下，持续提升电网稳定性保障能力。YASNO部署Predict+平台，源于其在第聂伯罗彼得罗夫斯克州成功完成系统配置与测试试点项目。由于客户群体结构多样且天气条件变化剧烈，该地区被认为是电力需求预测难度最高的区域之一。随着试点项目顺利收官，YASNO正积极推进Predict+平台的更大范围部署，包括开展系统配置工作，并整合YASNO旗下其他公司的历史数据，为未来全面推广预测能力做好准备。

YASNO电力部门负责人Olena Senkina表示：“随着该平台在更大范围内落地应用，我们将进一步提高每小时电力需求预测的准确性，并有效降低电力不平衡结算成本。这不仅有助于实现更精准的运营规划和更高效的资源配置，也将为客户带来更加稳定可靠的能源服务体验。”

通过集成智能电表，Predict+能够针对每个电表建立独立模型，并基于实时数据、历史数据及平均数据开展大规模运算，从而更精准地预测能源使用模式。即便在缺少智能电表数据的情况下，Predict+依然能够对能源需求作出高度准确的预测。Predict+平台的功能覆盖市场洞察、客户洞察、盈利能力分析、监管合规支持以及能源现货市场价格实时整合等多个领域。平台可同时分析多维度数据来源，预测每天各时段的电力消费量或发电量。相关数据包括来自多家机构的天气预报、各地区实时气象状况、客户历史逐小时用电及发电数据，以及此前数日的运营数据等。依托这一丰富而全面的数据基础，Predict+能够生成多个预测情景，并持续进行动态更新。随着气温、风速、太阳辐照强度等天气因素发生变化，平台会实时调整计算结果，分析与此前预测之间的偏差，并不断优化预测模型，持续提升未来预测的准确性。

Tigo软件业务副总裁Archie Roboostoff表示：“我们在Predict+中采用的许多基础参数，最初均源于相对常态化的电网运行环境。然而，针对YASNO的实际需求，我们必须迅速纳入反映电网核心设施受损情况的数据和变量。Predict+的神经网络架构和数据框架使我们能够快速吸收海量新增信息、实时数据流以及历史数据，包括电网基础设施遭受冲击等因素，并据此重构模型，大幅提升对未来运行态势的预测能力。这正是Predict+真正的价值所在，而此次与YASNO的合作再次验证了这些能力的有效性。”

目前，Predict+已面向美国和欧洲市场的公用事业企业、能源零售商、能源交易商、独立发电商（IPP）以及大型工商业用户等客户群体开放使用。欲了解更多信息，请访问Predict+官方网站；如需深入了解平台功能并获取个性化演示，欢迎通过此处预约产品演示。

关于Tigo Energy

Tigo Energy, Inc.（Nasdaq：TYGO）成立于2007年，是全球领先的智能硬件与软件解决方案开发商和供应商，致力于提升住宅、商业及公用事业级太阳能系统的安全性、发电效率和运营效益。公司将其Flex MLPE（组件级电力电子设备）及太阳能优化器技术与智能云端软件平台深度融合，为用户提供先进的能源监测与控制能力。Tigo的MLPE产品能够最大化系统性能，实现实时能源监测，并提供符合行业规范要求的组件级快速关断功能。此外，公司还面向住宅光储市场开发和制造逆变器、电池储能系统等产品，助力用户构建更加高效、可靠的清洁能源解决方案。欲了解更多信息，请访问：www.tigoenergy.com。

关于YASNO

YASNO是乌克兰领先的能源品牌之一，旗下汇集了提供电力与天然气供应、能源效率解决方案以及电动出行服务的多家企业。公司服务覆盖基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州超过250万户家庭用户，并为乌克兰全国逾6.4万家企业客户提供能源服务。YASNO构建了涵盖太阳能发电站（PV系统）、电池储能系统（BESS）及能源管理解决方案在内的产品生态体系，帮助企业降低运营成本、提升能源利用效率并增强能源韧性。公司始终致力于提供卓越的客户服务，并持续拓展数字化服务能力，不断提升服务水平与客户体验。

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