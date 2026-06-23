Infobip en Digitas Middle East ondertekenen een uitbreiding van hun strategische samenwerking om AI-gestuurde klantbetrokkenheid voor wereldwijde merken te stimuleren

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Infobip, het wereldwijde AI-first cloudcommunicatieplatform, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Digitas, de afdeling voor marketingtransformatie van de Publicis Groupe, ’s werelds toonaangevende holdinggroep van communicatiebureaus.

In het kader van deze samenwerking zullen Infobip en Digitas ME een gezamenlijke dienstverlening opzetten rond het Infobip AgentOS-platform. Hierbij worden de infrastructuur voor bedrijfscommunicatie van Infobip en de uitgebreide expertise van Publicis Groupe op het gebied van data, AI, strategie voor klantervaring en mediatransformatie gebundeld. De samenwerking wordt ondersteund door een wereldwijde raamovereenkomst. In eerste instantie gaat de uitrol van start in de MENA- en APAC-regio’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.