Locus Robotics i HelloFresh: pięciokrotny wzrost zakresu obsługiwanego asortymentu chłodzonego magazynu

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, lider w dziedzinie elastycznej automatyzacji magazynów, ogłosił, że dzięki dedykowanemu rozwiązaniu opracowanemu dla HelloFresh, ta największa na świecie firma oferująca zestawy posiłków rozszerzyła skalę realizacji zamówień w chłodniach ze 100 do 500 indeksów. Ten pięciokrotny wzrost przekłada się na szerszy wybór dań dla klientów i dalszy rozwój marek HelloFresh.

Marka Factor, należąca do HelloFresh, jako pierwsza wdrożyła 13 robotów Locus Origin w lipcu 2025 roku w ramach pilotażu. Projekt szybko potwierdził powtarzalność i niezawodność niezbędną w realizacji zamówień w chłodzonych magazynach: średni czas od przyjęcia zadania do odłożenia pudełka przez AMR-a wyniósł nieco ponad trzy i pół minuty. Po obiecujących wstępnych wynikach HelloFresh w ciągu trzech miesięcy rozszerzył wdrożenie o kolejne 26 robotów, a na późniejszą część roku zaplanowało podobne działania dla marki EveryPlate.

Brad Mesloh, Associate Director, Strategic Design w HelloFresh, podkreśla, że w środowiskach chłodniczych szybkość i niezawodność realizacji zamówień mają kluczowe znaczenie.

– Nasi klienci oczekują większego wyboru, elastyczności i niezmiennie dobrego doświadczenia. Zapewnienie tego w warunkach chłodniczych wymaga precyzji, szybkości i technologii, która poradzi sobie ze złożonością naszych operacji. Locus Robotics dał nam łatwą w obsłudze platformę AMR: szybszą, bezpieczniejszą i wymagającą mniej powierzchni niż inne rozwiązania, które braliśmy pod uwagę. Wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie, ponieważ większość testów udało się przeprowadzić wirtualnie jeszcze przed uruchomieniem. Finalna walidacja na hali zajęła zaledwie kilka dni, a więc znacznie szybciej i prościej niż przy poprzednich systemach – opisuje Mesloh.

Chłodnicze warunki pracy stawiają przed robotami zasilanymi bateriami specyficzne wymagania. Z myślą o tym Locus Robotics opracował wzmocniony silnik przystosowany do ciągłego działania w niskich temperaturach. To kluczowa innowacja, która wraz z dedykowanymi usprawnieniami procesu ładowania zapewnia niezakłóconą pracę robotów Locus Origin przez całą zmianę, bez konieczności opuszczania strefy chłodniczej. Wprowadzenie opartego na nich systemu automatyzacji pozwoliło na zwiększenie liczby SKU (unikalnych kodów produktów) obsługiwanych w niskiej temperaturze ze 100 do 500.

– Model operacyjny HelloFresh należy do najbardziej wymagających w branży: charakteryzują go wysokie wolumeny, zróżnicowany asortyment i pełna kontrola temperatury przez cały czas realizacji. Zwiększając zakres obsługiwanego asortymentu i obejmując automatyzacją kolejne marki z portfolio HelloFresh, wspieramy rozwój oferty dla klientów końcowych z zachowaniem wymaganych standardów szybkości i precyzji – zauważa Jasmine Lombardi, Chief Customer Officer w Locus Robotics.

Locus Robotics obsługuje około 1 115 m² chłodniczej przestrzeni HelloFresh, w tym dwie szybkie linie kompletacji zestawów posiłków. W niektórych procesach roboty Locus Origin przemieszczają zamówienia bezpośrednio od przyjęcia do punktu odbioru, przyspieszając przepływ produktów przy jednoczesnym zachowaniu śledzenia zamówień.

HelloFresh przeanalizował różne podejścia do automatyzacji, ostatecznie decydując się na skoncentrowany projekt pilotażowy z Locus Robotics. Takie podejście pozwoliło działać szybciej, ograniczyć początkowe koszty i zdobyć praktyczne doświadczenie z robotami Locus Origin w realnym środowisku chłodniczym.

Wdrożenie to pozwoliło też uniknąć ograniczeń typowych dla tradycyjnych, stałych systemów automatyzacji. Dzięki Locus Robotics HelloFresh zyskało elastyczny model automatyzacji, oparty na kompaktowych robotach, prostym interfejsie kompletacji i inteligentnej platformie AMR zaprojektowanej tak, by działać w ramach istniejącej infrastruktury.

Branża dostaw posiłków i zestawów do ich samodzielnego przygotowania rośnie bardzo dynamicznie, a wraz z nią zapotrzebowanie na sprawną logistykę chłodniczą. Dla firm z sektora spożywczego, które realizują zamówienia bezpośrednio do konsumentów, na przykład dostawców diet pudełkowych, utrzymanie świeżości produktów przy jednoczesnym zwiększaniu różnorodności oferty to jedno z największych wyzwań operacyjnych. Przykład HelloFresh pokazuje, że odpowiednio dobrana automatyzacja pozwala te dwa cele skutecznie pogodzić.

O HelloFresh

HelloFresh to największa na świecie firma oferująca zestawy posiłków — dostarcza klientom świeże, wysokiej jakości składniki do gotowania pysznych dań w domu. Dzięki gotowym porcjom i łatwym przepisom HelloFresh pozwala zapracowanym osobom i rodzinom cieszyć się domowymi posiłkami bez konieczności planowania menu i zakupów. Od 2021 roku firma regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingu najbardziej zaufanych usług dostawy zestawów posiłków w Ameryce według Newsweeka. Więcej informacji na stronie www.hellofresh.com oraz w mediach społecznościowych: Facebook, X, Instagram, TikTok.

O Locus Robotics

Locus Robotics jest liderem w obszarze elastycznej automatyzacji magazynów (Flexibility-First Warehouse Automation), zapewniając operatorom magazynowym przewidywalność operacyjną w środowisku charakteryzującym się stałą zmiennością. Firma umożliwia organizacjom planowanie, realizację i dostosowywanie operacji w warunkach zmienności wolumenów, dostępności pracowników oraz ewoluujących profili zamówień.

Dzięki wykorzystaniu platformy LocusONE, Locus Robotics orkiestruje procesy obsługi zamówień w zakresie kompletacji, uzupełniania zapasów, sortowania i pakowania, wykorzystując zintegrowany system robotyki, orkiestracji i funkcji opartych na AI. Platforma zapewnia predykcyjną widoczność, adaptacyjne podejmowanie decyzji oraz elastyczność działania, dając liderom operacyjnym jasny wgląd w zdolności, przepustowość i ryzyko – bez sztywnej infrastruktury czy zakłócających pracę zmian w układzie magazynu.

Z rozwiązań Locus Robotics korzysta ponad 150 marek z sektorów handlu detalicznego, ochrony zdrowia, 3PL i przemysłu, w ponad 350 lokalizacjach na całym świecie. Dostarczane w modelu Robots-as-a-Service (RaaS), rozwiązania Locus Robotics pozwalają rozwijać wydajność operacyjną wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.