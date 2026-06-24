LTM加入由Chainguard牵头的行业联盟Athena，致力于在人工智能时代保障开源软件的安全

孟买，印度--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大型企业的商业创新合作伙伴LTM已加入Athena联盟，由Chainguard牵头的此全新行业联盟，致力于保护开源软件免受人工智能驱动的漏洞这一日益严峻的威胁。

Athena汇聚了全球软件生态系统中的领先组织，共同应对这一紧迫挑战。随着前沿人工智能模型的不断进步，它们越来越能够以机器级速度识别开源软件中的新型漏洞，其速度往往快于传统漏洞披露和修补流程的响应速度。随着人工智能同时加速软件开发和漏洞发现，从漏洞被发现到被利用的时间窗口已大幅缩短。Athena旨在通过全生态系统的情报共享、协同行动以及披露前的修复措施来弥合这一差距。

该联盟提供端到端的漏洞管理支持，涵盖从漏洞发现和分析到补丁修复、分层缓解措施以及上游修复的整个流程。通过促进整个生态系统内的协作，Athena帮助提升全球各地组织日常依赖开源项目的韧性。

LTM参与Athena联盟，体现了其持续致力于加强网络安全、提升软件供应链韧性，并帮助全行业努力建立数字生态系统信任。作为服务于各行业企业客户的全球技术服务合作伙伴，LTM为该联盟的协作性整改工作带来深厚的工程专业知识和大规模项目交付经验。

“随着人工智能重塑软件开发和威胁格局，保障数字经济开源基础的安全已成为一项共同责任。LTM很荣幸加入Athena，并与全球领先的组织携手合作，共同推动开源软件迈向更安全、更具韧性且更值得信赖的未来，”LTM首席信息安全官Chandan Pani说道。

“Athena的建立基于这样一种信念：仅凭一家公司无法解决整个生态系统范围内的难题。开源生态系统需要能够在全球范围内开展业务并迅速采取行动的合作伙伴，而LTM恰恰兼具这两点。LTM加入Athena，增强了我们集体应对人工智能驱动威胁的能力，并确保补救措施能够覆盖那些每天依赖开源的关键基础设施、企业和社区，“Chainguard全球合作伙伴关系副总裁Naveen Sharma说道。

通过为Athena做出贡献，LTM加入了这项协调一致的全球性工作，确保成员组织发现的漏洞得到修复并上报至上游，从而转化为整个开源生态系统都能从中受益的修复方案。如需进一步了解Athena，请访问chainguard.dev/athena。

关于LTM

LTM隶属于Larsen & Toubro Group，是一家以人工智能为核心的全球技术服务公司，同时也是全球最大规模企业的商业创意合作伙伴。我们融合人类洞察与智能系统，在技术与行业专业知识的融合领域，助力客户创造更大价值。我们的服务能力覆盖一体化运营、业务转型和商业人工智能三大领域，赋能企业打造新的工作模式、构建新的生产力范式，并开辟新的价值创造路径。LTM拥有遍布40个国家的超过87,000名员工以及全球合作伙伴网络，致力于为客户创造卓越的成果，帮助他们不仅超越市场表现，更能引领市场创新。如需了解更多信息，请访问LTM.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。