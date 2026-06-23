Bacardi全资收购TEELING®爱尔兰威士忌

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Bacardi Limited宣布完成一项交易，使这家家族企业正式成为Teeling Whiskey Company及TEELING®爱尔兰威士忌品牌的唯一所有者。创始人Jack和Stephen Teeling将继续留在公司，以战略顾问的身分参与塑造品牌未来并推动其长期增长。

今日的公告是两家公司成功合作的延续。自2017年Bacardi收购这家都柏林威士忌公司的少数股权以来，双方一直保持着良好的合作关系。Bacardi随后于2022年增持股份，成为该公司的控股股东。

Bacardi Limited首席执行官Mahesh Madhavan表示：“TEELING与Bacardi完美契合。 该品牌代表着卓越的品质、精湛的工艺，以及勇于创新、不断推陈出新的威士忌理念。它所获得的数百个奖项足以证明其成功。爱尔兰威士忌品类在全球拥有巨大的长期发展潜力，而TEELING的加入让我们拥有得天独厚的优势来把握每一个机遇。”

自从Bacardi与Teeling Whiskey Company建立合作关系以来，TEELING品牌的规模增长了一倍以上，全球影响力也显著扩大。目前，TEELING已出口至全球80多个市场。

Teeling Whiskey Company联合创始人Jack Teeling表示：“我哥哥和我都深知，在Bacardi，TEELING得到了最好的发展。过去九年来与Bacardi团队的紧密合作向我们证明，作为一家家族企业，Bacardi珍视TEELING品牌所代表的一切价值，以及其致力于提升爱尔兰威士忌行业标准的决心。如今，随着TEELING和都柏林的优秀团队全面加入Bacardi大家庭，我们非常期待他们在未来几年里取得更大的成就。”

自2012年Teeling Whiskey Company成立以来，凭借打造手工小批量爱尔兰威士忌的非传统理念，它在威士忌界留下了浓墨重彩的一笔。如今，TEELING已成为“全球获奖最多的爱尔兰威士忌”*，其卓越的品质和口感获得了世界威士忌大奖、爱尔兰威士忌大师赛、国际葡萄酒与烈酒大赛以及旧金山世界烈酒大赛等众多权威赛事的认可。2015年开业的TEELING威士忌酒厂是超过125年来都柏林的首家新酒厂，它充分展示了品牌背后的精湛工艺，至今已接待超过100万名访客。

* 依据2019-2025年世界威士忌大奖的统计

请理性饮酒。

关于TEELING Whiskey

Teeling Whiskey Company成立于2012年，旨在复兴历史悠久的TEELING家族爱尔兰威士忌商标，并将精酿蒸馏工艺带回都柏林。自那以后，Teeling发展成为最具进取精神的爱尔兰威士忌公司，不断推动行业创新，并提供一系列独特的手工小批量爱尔兰威士忌精品。2015年，Teeling威士忌酒厂正式投入运营，成为逾125年来都柏林的首家新酒厂，开业至今已接待超过100万名访客。TEELING Whiskey现已出口至全球80多个不同市场，并凭借卓越品质荣获650多项国际大奖。TEELING、其包装外观及凤凰标志均为商标。

关于Bacardi Limited

Bacardi Limited是全球最大的私营国际烈酒公司，生产、推广和销售各种烈酒和葡萄酒。Bacardi Limited品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括BACARDÍ®朗姆酒、PATRÓN®龙舌兰酒、GREY GOOSE®伏特加、DEWAR’S®苏格兰调和威士忌、BOMBAY SAPPHIRE®金酒、MARTINI®苦艾酒和气泡酒、CAZADORES® 100%蓝色龙舌兰酒以及WILLIAM LAWSON’S®苏格兰威士忌、D’USSÉ®干邑白兰地、ANGEL’S ENVY®美式纯威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花利口酒等其他领先的新兴品牌。家族企业Bacardi Limited于超过164年前成立于古巴圣地亚哥，目前拥有约8000名员工，在10个国家和地区运营着多处生产设施，产品销往160多个市场。Bacardi Limited是指Bacardi公司集团，包括Bacardi International Limited。敬请访问www.bacardilimited.com，或者在LinkedIn和Instagram上关注我们。

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