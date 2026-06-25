『キャプテン翼』の世界をPixVerseでAI動画化、ファン参加型の創作体験を開始

シンガポール--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルAI動画生成プラットフォームのPixVerse (ピックスバース) は本日、『キャプテン翼』とのコラボレーションを発表した。同作の象徴的なキャラクターがAI動画生成の対象となるのは今回が初めてとなる。KAGAMIAI Holdingsが構築するライセンス管理・収益配分システム「KAGAMI Gate」を通じて実現したこの取り組みにより、本日から7月26日まで、ファンはPixVerse上でキャプテン翼のキャラクターを使ったオリジナルコンテンツを制作できる。

1981年に高橋陽一氏によって生み出された『キャプテン翼』は、世界的なサッカー選手になるという夢をひたむきに追い続ける少年の物語であり、その挑戦と忍耐の物語は、日本国内はもとより世界中で、世代を超えたファンやアスリートたちの心を捉えてきた。フェルナンド・トーレスやルーカス・ポドルスキといった著名なサッカー選手も、本作を自身のキャリアの原点となった作品として挙げている。

ファンが愛するIPとの関わり方を再構築

PixVerseの動画生成技術は、自社内で行うAI研究・開発によって支えられており、制作経験がなくても映画のような品質のアウトプットを生み出せるツールをクリエイターに提供している。同プラットフォームで特に人気の高い機能のひとつが、テンプレートとエフェクトだ。あらかじめ用意されたこれらの制作フォーマットを使えば、誰でも数秒で洗練されたスタイリッシュなコンテンツを生成できる。このテンプレート機能は、PixVerseが初期に急成長を遂げた原動力でもあり、一般のユーザーを、インターネット上で拡散するトレンドの作り手であるクリエイターへと変えてきた。

今回のコラボレーションでは、この機能が新たな形のコンテンツへと展開される。専用のキャプテン翼テンプレートを使えば、ファンは自分の写真をアップロードし、日向小次郎の必殺技「タイガーショット」から岬太郎の華麗なボールタッチまで、思い出の名シーンや劇的なプレーを再現し、幼い頃から見続けてきたキャラクターたちと並んで登場するような映像を作成できる。

共同創業者・謝旭璋（Jaden Xie）氏は次のように述べている。「『キャプテン翼』は、私たちの多くにとって、サッカーという競技そのもの、そして物語を語るということへの愛着が芽生えた原点でした。このIPをPixVerseに迎えることができたのは、一企業としてだけでなく、一人のファンとしても、私たちにとって大きな意味を持っています。これが、AIと、私たちが育ってきた物語との間に生まれる新たな関係の始まりとなることを願っています。今日のファンがこれらの世界に新しい形で触れられるようになると同時に、私たちが子供の頃に愛した作品を次の世代へとつなげる一助になればと思います」

6月18日から7月10日にかけて、PixVerseは「My Dream Goal」チャレンジを通じて、クリエイターたちに自分自身のサッカーストーリーを形にするよう呼びかけている。参加者は『キャプテン翼』とサッカーの精神に着想を得たオリジナルのAI生成動画を制作でき、賞金とPixVerseクレジットを含む賞品が用意されている。詳細および応募要項はこちらのリンクから確認できる。

責任あるIPライセンスのもとで

本コラボレーションは、株式会社KAGAMIAI Holdingsが構築したライセンス基盤「KAGAMI Gate」を通じて実現した。KAGAMI GateはAI生成におけるIPの利用および管理を担い、PixVerse上での『キャプテン翼』の利用が、IPホルダーである株式会社TSUBASAおよび原作者・高橋陽一氏の意向に沿った形で行われるよう支えています。

株式会社NEXYZ.Group代表取締役社長兼グループ代表、株式会社KAGAMIAI Holdings会長の近藤太香巳氏は次のように述べている。「日本のIPは文化を形作り、世代を超えて人々を魅了してきました。AIが物語の語られ方を変えていく中で、その遺産を守ることは、私たちの使命の核心です。今回のキャプテン翼とPixVerseのコラボレーションは、適切な安全策のもとでAIプラットフォームとIPホルダーが協力することで何が可能になるかを示すものであり、高橋陽一氏のようなクリエイターの権利と意向を尊重しながら、ファンに新たな価値を生み出すものです」

『キャプテン翼』コラボレーション体験は、本日からPixVerse上で7月26日まで利用可能。詳細はapp.pixverse.aiを参照ください。

PixVerseについて

世界177カ国以上、1億人を超えるクリエイターや企業に活用される、独自のAI研究・開発力を持つAI動画生成プラットフォーム。最速モデルでは5秒で動画を生成でき、最新モデル「V6」はArtificial Analysisにてトップクラスの評価を獲得。2026年1月には世界初のリアルタイム世界モデル「R1」を発表し、同年3月にシリーズCを調達し、ユニコーン企業入りを果たす。

詳細はPixVerse.ai/jaを参照ください。