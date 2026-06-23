Bacardi zostaje jedynym właścicielem irlandzkiej marki whisky TEELING®

HAMILTON, Bermudy--(BUSINESS WIRE)--Firma Bacardi Limited poinformowała o finalizacji transakcji, w następstwie której została jedynym właścicielem Teeling Whiskey Company oraz irlandzkiej marki whisky TEELING®. Założyciele marki, Jack i Stephen Teeling, pozostaną w jej strukturach, aby kształtować jej przyszłość i wspierać długoterminowy rozwój w charakterze doradców strategicznych.

Dzisiejszy komunikat jest następstwem udanych relacji obu firm, odkąd w 2017 r. Bacardi objął mniejszościowy pakiet udziałów dublińskiego producenta whisky. Bacardi zwiększył następnie posiadaną pulę udziałów w 2022 r., zostając większościowym udziałowcem firmy.

– TEELING idealnie pasuje do Bacardi – powiedział Mahesh Madhavan, dyrektor generalny Bacardi Limited. – Marka jest synonimem wysokiej jakości, rzemiosła i nieustraszonego podejścia do tej kategorii towarów z nowatorskimi pomysłami i innowacyjnymi nowymi propozycjami whisky. Setki otrzymanych nagród są najlepszą wizytówką jej sukcesu. Kategoria irlandzkiej whisky ma ogromny potencjał w perspektywie długoterminowej na całym świecie, a TEELING zapewnia nam wszystko, co niezbędne, by wykorzystać każdą szansę.

Odkąd Bacardi po raz pierwszy nawiązał relacje z Teeling Whiskey Company, marka TEELING rozwinęła się ponad dwukrotnie i znacząco zwiększyła obecność na arenie międzynarodowej. Obecnie produkty TEELING są eksportowane na ponad 80 rynków świata.

– Wiemy z bratem, że TEELING znajduje się w doskonałych rękach w Bacardi – powiedział Jack Teeling, współzałożyciel Teeling Whiskey Company. – W ciągu ostatnich dziewięciu lat ścisła współpraca z zespołem Bacardi udowodniła nam, że jako rodzinna firma Bacardi ceni wartość wszystkiego, co leży u podstaw marki TEELING, oraz potwierdziła zaangażowanie firmy na rzecz podnoszenia poprzeczki dla irlandzkiej whisky. Teraz, gdy TEELING i znakomity zespół z Dublina w pełni dołączają do rodziny Bacardi, ogromnie cieszymy się na myśl o wszystkim, co uda nam się osiągnąć w kolejnych latach.

Od założenia Teeling Whiskey Company w 2012 r. firma odcisnęła piętno na świecie whisky dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do tworzenia wytwarzanych ręcznie irlandzkich whisky produkowanych w małych partiach. Dziś TEELING to najczęściej nagradzana irlandzka whisky na świecie*, która wyróżnia się ze względu na wybitną jakość oraz smak doceniony w między innymi w konkursach World Whiskies Awards, Irish Whiskey Masters, International Wine & Spirit Competition oraz San Francisco World Spirits Competition, a także wielu innych. Destylarnia TEELING Whiskey Distillery, która zadebiutowała w 2015 r. jako pierwsza nowa destylarnia otwarta w Dublinie po ponad 125 latach, słynie z cenionego rzemiosła, a jej obiekty zwiedziło już ponad milion gości.

* Na podstawie World Whiskies Awards, 2019-2025

Alkohol należy zawsze spożywać w sposób odpowiedzialny.

Informacje o TEELING Whiskey

Teeling Whiskey Company powstała w 2012 roku w celu odrodzenia dawnego rodzinnego znaku towarowego irlandzkiej whisky TEELING i powrotu do rzemieślniczej destylacji w Dublinie. Od tego czasu Teeling stał się najbardziej postępowym irlandzkim producentem whisky, wspierającym innowacyjność i oferującym selekcję unikatowych, ręcznie wytwarzanych irlandzkich whisky w małych partiach. Destylarnia Teeling Whiskey Distillery rozpoczęła działalność w 2015 r. jako pierwsza nowa destylarnia otwarta w Dublinie po ponad 125 latach; od debiutu odwiedziło już ją ponad milion osób. TEELING Whiskey jest dziś eksportowana na ponad 80 różnych rynków i zdobyła ponad 650 międzynarodowych nagród w dowód uznania jakości. TEELING, jego szata graficzna oraz logo feniksa stanowią znaki towarowe.

Informacje o Bacardi Limited

Bacardi Limited, największy na świecie prywatny międzynarodowy producent napojów spirytusowych, zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją napojów spirytusowych i win. Do portfela Bacardi Limited należy ponad 200 marek i oznaczeń, w tym rum BACARDÍ®, tequila PATRÓN®, wódka GREY GOOSE®, szkocka whisky typu blended DEWAR’S®, gin BOMBAY SAPPHIRE®, wermut oraz wina musujące MARTINI®, tequila produkowana w 100% z agawy błękitnej CAZADORES® oraz inne wiodące i nowe marki, takie jak między innymi szkocka whisky WILLIAM LAWSON’S®, koniak D’USSÉ®, amerykańska whisky „straight” ANGEL’S ENVY® oraz likier z kwiatów dzikiego bzu ST-GERMAIN®. Założona ponad 164 lata temu w Santiago de Cuba rodzinna firma Bacardi Limited obecnie zatrudnia około 8000 osób, obsługuje zakłady produkcyjne w 10 krajach i regionach oraz sprzedaje produkty swoich marek na ponad 160 rynkach. Bacardi Limited odnosi się do grupy przedsiębiorstw Bacardi, w tym Bacardi International Limited. Więcej informacji na stronie www.bacardilimited.com lub na profilach firmy w serwisach LinkedIn i Instagram.

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