Varco Energy choisit NHOA Energy et IQA-Elecnor pour son système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 100 MW à Old Allen Road

LEEDS, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Varco Energy (Varco), société britannique pionnière dans la détention et l’exploitation d’actifs de stockage par batterie, soutenue par l’Adaptogen Capital Battery Storage Fund, a le plaisir d’annoncer la signature de contrats de fourniture pour son système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 100 MW/244 MWh situé à Old Allen Road, dans le West Yorkshire.

Points clés :

Le BESS d’Old Allen Road ajoute 100 MW au portefeuille de projets opérationnels et en cours de construction de Varco, portant ainsi la capacité opérationnelle de ses systèmes de stockage d’énergie par batterie à 350 MW d’ici fin 2027, avec 275 MW supplémentaires en cours de développement.

NHOA Energy, en consortium avec IQA-Elecnor, réalisera le projet EPC clé en main à Old Allen Road, NHOA Energy fournissant le BESS tandis qu’IQA-Elecnor sera chargée des travaux connexes relatifs aux équipements auxiliaires et à l’interconnexion (33/275 kV).

GE Vernova a été sélectionnée pour fournir le transformateur haute tension de 275 kV du projet.

Le BESS d’Old Allen Road est un projet phare, conçu pour apporter une flexibilité essentielle et des services d’équilibrage du réseau au système électrique britannique.

Consortium chargé du contrat de fourniture

Le projet BESS d’Old Allen Road a été attribué selon un modèle de consortium permettant à Varco Energy de mener à bien le projet dans le cadre d’un contrat EPC, en s’appuyant sur des leaders mondiaux dans la réalisation de projets BESS.

NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, réalisera le projet EPC en consortium avec IQA-Elecnor, l’une des principales entreprises mondiales dans le développement, la construction et l’exploitation de projets et de services dans le secteur des infrastructures énergétiques. S’appuyant sur une solide expérience de collaboration, les deux entreprises mettront en commun leurs expertises complémentaires en matière de stockage d’énergie, de réalisation de projets EPC et d’infrastructures de transport d’électricité pour mener à bien ce projet.

Le système sera doté de capacités avancées de stabilisation du réseau, conçues pour favoriser l’intégration des énergies renouvelables tout en renforçant la flexibilité, la résilience et la durabilité à long terme du réseau électrique britannique, y compris l’ensemble des travaux de raccordement au réseau de transport à 275 kV. Le projet s’appuie sur l’expérience de NHOA Energy dans le soutien aux initiatives de stabilisation du réseau au Royaume-Uni, notamment sa participation aux projets Stability Pathfinder et sa collaboration au déploiement et aux essais de technologies de stabilisation du réseau. Ce projet marque également le premier projet BESS (système de stockage d’énergie par batterie) réalisé par IQA-Elecnor dans la région, une étape importante rendue possible grâce à l’expérience acquise lors de la réalisation réussie de deux condensateurs synchrones en Écosse et de l’attribution de quatre nouveaux projets de stabilité du réseau en Irlande du Nord et en République d’Irlande.

GE Vernova, leader mondial de l’électrification et de la décarbonisation, a été retenu pour fournir le transformateur haute tension de 275 kV destiné à ces projets.

Le BESS d’Old Allen Road est conçu pour apporter une flexibilité essentielle et des services d’équilibrage du réseau au système électrique britannique. D’une puissance de 100 MW et d’une capacité de 244 MWh, ce site, dont la mise en service est prévue en 2027, assurera la régulation de la fréquence et de la tension, la capacité de réserve et les services de décalage de charge, qui sont essentiels pour intégrer les énergies renouvelables et garantir un approvisionnement en électricité stable et fiable alors que le Royaume-Uni accélère sa transition vers un système électrique à zéro émission nette.

Le portefeuille de Varco

Le BESS d’Old Allen Road est un projet phare pour Varco, d’une capacité de 100 MW, dont la mise en service est prévue en 2027. Varco est en bonne voie pour disposer de 350 MW d’actifs BESS en service d’ici 2027, avec 275 MW supplémentaires en cours de développement, dont la mise en service est prévue peu après. Ce déploiement rapide s’inscrit directement dans la ligne de l’objectif du gouvernement britannique, qui vise 23 à 30 GW de stockage d’énergie d’ici 2030, ainsi que d’un investissement estimé à 11 milliards GBP dans les installations de stockage d’ici 2035.

Le stockage d’énergie par batterie est désormais reconnu comme la pierre angulaire de l’avenir énergétique propre du Royaume-Uni. Alors que le réseau électrique dépend de plus en plus d’une production renouvelable intermittente, les installations de stockage d’énergie par batterie telles que celle d’Old Allen Road sont essentielles pour lisser l’offre et la demande, réduire les restrictions de production des énergies renouvelables et apporter la flexibilité nécessaire au maintien de la stabilité du réseau. Le déploiement de capitaux rigoureux et ciblé d’Adaptogen permet au secteur de prospérer, soutenant ainsi l’ambition du Royaume-Uni et de l’Europe de décarboner leur système électrique et de fournir une énergie sûre, abordable et durable à tous les consommateurs.

Richard Whitmore, directeur du projet BESS d’Old Allen Road chez Varco Energy, déclare :

« La mise en œuvre du projet BESS d’Old Allen Road marque une nouvelle étape pour Varco, qui prévoit de mettre en service 350 MW d’actifs BESS d’ici 2027. Le projet d’Old Allen Road a réuni des leaders mondiaux tels que NHOA Energy, Elecnor et GE Vernova afin de mener à bien ce projet dans le cadre d’un accord de consortium EPC. Chez Varco, nous mettons à profit une expertise de classe mondiale pour livrer un système de stockage d’énergie phare qui jouera un rôle essentiel dans la transition du Royaume-Uni vers un système électrique à zéro émission nette. La collaboration innovante au sein de ce consortium souligne notre engagement à déployer des solutions de pointe qui améliorent la flexibilité du réseau, intègrent les énergies renouvelables et garantissent un approvisionnement en électricité stable, durable et abordable pour l’avenir. »

Fabrizio Ciaccia, vice-président EMEA chez NHOA Energy, déclare :

« Après la mise en service réussie du BESS de 477 MWh à Blyth, en Australie, NHOA Energy et Elecnor unissent à nouveau leurs forces pour apporter leur expertise éprouvée en matière de stockage d’énergie, de réalisation EPC et d’infrastructures de transport, afin d’aider Varco Energy à mener à bien l’un des projets de stockage par batterie les plus ambitieux du Royaume-Uni. Old Allen Road est un actif stratégique qui renforcera la résilience du réseau et soutiendra la transition énergétique du Royaume-Uni. »

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