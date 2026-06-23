Infobip y Digitas Middle East firman la ampliación de su colaboración estratégica para impulsar la interacción con los clientes con tecnología de IA para marcas internacionales

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, la plataforma internacional de comunicaciones en la nube con tecnología de IA, ha anunciado hoy una alianza con Digitas, la división de transformación de marketing de Publicis Groupe, el principal grupo de agencias de comunicación del mundo.

Dentro de esta colaboración, Infobip y Digitas ME crearán una línea de servicios conjunta en torno a la plataforma AgentOS de Infobip, que combinará la infraestructura de comunicaciones empresariales de Infobip con la amplia experiencia de Publicis Groupe en datos, IA, estrategia de experiencia del cliente y transformación de los medios de comunicación. La colaboración se sustenta en un acuerdo general internacional, cuya implementación comenzará inicialmente en las regiones de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y Asia-Pacífico (APAC).

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