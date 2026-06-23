Společnost Bacardi získává plné vlastnictví značky irské whiskey TEELING®
Společnost Bacardi získává plné vlastnictví značky irské whiskey TEELING®
Značka irské whiskey se připojuje k portfoliu prémiových značek rodinné společnosti
HAMILTON, Bermudy--(BUSINESS WIRE)--Společnost Bacardi Limited oznámila dokončení transakce, díky níž se rodinná společnost stala výhradním vlastníkem společnosti Teeling Whiskey Company a značky irské whiskey TEELING®. Zakladatelé Jack a Stephen Teeling zůstanou součástí značky a budou jako strategičtí poradci utvářet její budoucnost a podporovat její dlouhodobý růst.
Dnešní oznámení navazuje na úspěšnou spolupráci obou společností od roku 2017, kdy společnost Bacardi získala menšinový podíl v dublinské společnosti vyrábějící whiskey. V roce 2022 následně Bacardi svůj podíl navýšila a stala se většinovým akcionářem.
„TEELING je pro Bacardi ideální volbou,“ říká Mahesh Madhavan, generální ředitel společnosti Bacardi Limited. „Tato značka je synonymem kvality, řemeslného zpracování a odvážného přístupu ke kategorii, který přináší nové nápady a inovativní whiskey. Stovky ocenění, která získala, hovoří samy za sebe. Kategorie irské whiskey má po celém světě obrovský dlouhodobý potenciál a díky značce TEELING máme ideální pozici k tomu, abychom využili každou příležitost.“
Od navázání spolupráce mezi společností Bacardi a Teeling Whiskey Company se velikost značky TEELING více než zdvojnásobila a její globální přítomnost výrazně vzrostla. Značka TEELING se nyní vyváží do více než 80 trhů po celém světě.
„Můj bratr i já víme, že značka TEELING je ve společnosti Bacardi v těch nejlepších rukou,“ říká Jack Teeling, spoluzakladatel společnosti Teeling Whiskey Company. „Úzká spolupráce s týmem Bacardi během posledních devíti let nám ukázala, že Bacardi jako rodinná společnost oceňuje vše, co značka TEELING představuje, a sdílí její závazek posouvat úroveň irské whiskey na vyšší úroveň. Nyní, když se značka TEELING a skvělý tým v Dublinu plně připojují k rodině Bacardi, těšíme se na vše, čeho v nadcházejících letech dosáhnou.“
Od založení společnosti Teeling Whiskey Company v roce 2012 si firma vydobyla významné postavení ve světě whiskey díky svému nekonvenčnímu přístupu k výrobě řemeslných irských whiskey z malých šarží. Dnes je TEELING nejvíce oceňovanou irskou whiskey na světě*, přičemž její výjimečná kvalita a chuť získaly uznání například v soutěžích World Whiskies Awards, Irish Whiskey Masters, International Wine & Spirit Competition a San Francisco World Spirits Competition a mnoha dalších. Palírna TEELING Whiskey Distillery, která byla otevřena v roce 2015 jako první nová palírna v Dublinu po více než 125 letech, představuje ukázku řemeslného umění stojícího za touto značkou a dosud přivítala více než jeden milion návštěvníků.
* Na základě soutěže World Whiskies Awards v letech 2019–2025
Pijte vždy zodpovědně.
O značce TEELING Whiskey
Společnost Teeling Whiskey Company byla založena v roce 2012 s cílem oživit původní rodinnou ochrannou známku irské whiskey TEELING a vrátit řemeslnou destilaci zpět do Dublinu. Od té doby se Teeling stala nejprogresivnější irskou whiskey společností, která podporuje inovace a nabízí výběr jedinečných řemeslně vyráběných irských whiskey z malých šarží. Palírna Teeling Whiskey Distillery zahájila provoz v roce 2015 jako první nová palírna v Dublinu po více než 125 letech a od svého otevření přivítala více než jeden milion návštěvníků. Whiskey TEELING se nyní vyváží do více než 80 různých trhů a za svou kvalitu získala více než 650 mezinárodních ocenění. TEELING, její obchodní vzhled (trade dress) a logo fénixe jsou ochranné známky.
O společnosti Bacardi Limited
Společnost Bacardi Limited, největší soukromě vlastněná mezinárodní společnost vyrábějící lihoviny, vyrábí, uvádí na trh a distribuuje lihoviny a vína. Portfolio společnosti Bacardi Limited zahrnuje více než 200 značek a produktových řad, včetně rumu BACARDÍ®, tequily PATRÓN®, vodky GREY GOOSE®, míchané skotské whisky DEWAR’S®, ginu BOMBAY SAPPHIRE®, vermutu a šumivých vín MARTINI®, tequily CAZADORES® ze 100% modré agáve a dalších předních i rozvíjejících se značek, mezi něž patří například skotská whisky WILLIAM LAWSON’S®, koňak D’USSÉ®, americká whiskey ANGEL’S ENVY® a bezový likér ST-GERMAIN®. Rodinná společnost Bacardi Limited byla založena před více než 164 lety v Santiagu de Cuba. V současnosti zaměstnává přibližně 8 000 lidí, provozuje výrobní závody v 10 zemích a teritoriích a prodává své značky na více než 160 trzích. Označení Bacardi Limited odkazuje na skupinu společností Bacardi včetně společnosti Bacardi International Limited. Navštivte stránky www.bacardilimited.com nebo nás sledujte na LinkedInu a Instagramu. Navštivte webové stránky www.bacardilimited.com nebo nás sledujte na LinkedIn a Instagramu.
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Contacts
Dotazy sdělovacích prostředků:
Ruth Dunne, vedoucí marketingu, TEELING whiskey
ruth@teelingwhiskey.com
Andrew Carney, ředitel komunikace, Bacardi
acarney@bacardi.com