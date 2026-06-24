Tigo Energy Predict+預測平台協助YASNO維持烏克蘭電力穩定供應

加州洛斯加托斯與烏克蘭基輔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tigo Energy, Inc.(NASDAQ: TYGO)（以下簡稱「Tigo」或「公司」）為智慧太陽能與能源軟體解決方案的領先供應商，今日宣布烏克蘭電力公用事業公司YASNO已成為最新部署Tigo Predict+平台的企業級客戶。該AI能源平台使公用事業營運商在平衡再生能源與基載電力來源時，能夠應對現實世界中的需求挑戰。Predict+目前管理超過650 GWh的電量，並為公用事業客戶提供高達97.5%的預測準確度。

作為烏克蘭電力、瓦斯與能源效率解決方案的領先供應商，YASNO為基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克和頓內茨克地區的250多萬戶家庭以及超過64,000家企業客戶提供服務。YASNO使用Predict+平台的方式遠遠超出了一般公用事業應用場景，透過Tigo基於類神經網路的AI技術，在劇烈變化的天氣和難以預測的基礎設施損壞情況下維持電網穩定性。YASNO部署Predict+之前，已在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區成功完成了配置與測試的試點階段；由於該地區客戶群多元化且天氣條件變化劇烈，向來是預測難度最高的地區之一。目前正在為更廣泛部署Predict+進行準備工作，包括系統配置以及整合YASNO旗下其他公司的歷史數據，以支持未來預測功能的全面推行。

YASNO電力部門主管Olena Senkina表示：「此平台的擴大導入將持續提高我們每小時電力需求預測的準確度，並降低失衡結算成本。這意味著更好的規劃、更有效率的資源利用，以及為我們的客戶提供更可靠的服務。」

透過整合智慧電表，Predict+能針對每個電表單獨建模，並對實際資料、歷史資料和平均資料進行廣泛運算，以精確預測用電模式。即便是在沒有智慧電表的情況下，Predict+也能對能源需求做出高度準確的預測。該平台的功能範疇涵蓋市場洞察、客戶洞察、利潤分析、監管支持以及能源現貨市場價格的即時整合。Predict+同時分析多個資料源，以確定一天中每小時可能消耗或產生多少電力。這些資料源包括來自多個供應商的天氣預報、各個地區的當前天氣狀況、歷史每小時客戶用電與發電資料，以及前幾天的營運資料。基於這組龐大的資料集，Predict+會產生多種持續更新的預測情境。隨著天氣條件（包括溫度、風速和太陽輻射量）的變化，Predict+會調整計算方式、分析與先前預測的偏差，並持續提高未來預測的準確度

Tigo軟體副總裁Archie Roboostoff表示：「我們在Predict+中使用的許多基準參數都源自於相對正常的電網運作，但對於YASNO團隊，我們必須迅速加入包含核心電網元件中斷等狀況的資料與變數。Predict+的類神經網路和資料架構使我們能夠快速攝取大量新資訊、即時資料串流和歷史資料，包括電網基礎設施遭受損害等事件，並進行重新建構，讓未來變得更加可預測。這就是Predict+真正的實力，而與YASNO的合作再次驗證了這些能力。」

Predict+已開放美國與歐洲的公用事業公司、能源零售商、能源貿易商、獨立發電廠、大型商業與工業客戶等對象使用。欲瞭解更多資訊，請造訪Predict+網站；如需該平台的專屬個人化概述，請在此預約展示 。

關於Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO)成立於2007年，是智慧硬體和軟體解決方案開發與交付領域的全球領導者，這些解決方案可提升住宅、商業和公用事業規模太陽能系統的安全性，增加能源產出，並降低營運成本。Tigo將其Flex MLPE（模組層級電力電子）和太陽能最佳化器技術與採用雲端架構的智慧軟體功能相結合，以實現先進的能源監測與控制。Tigo MLPE產品能夠充分提高效能，實現即時能源監控，並提供法規要求的模組層級快速關斷功能。公司還針對住宅太陽能加儲能(solar-plus-storage)市場開發和提供逆變器和電池儲能系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tigoenergy.com。

關於YASNO

YASNO是烏克蘭領先的能源品牌之一，旗下匯集了提供電力與天然氣供應、節能解決方案及電動交通服務的多家公司。YASNO為基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克及頓涅茨克地區超過250萬戶家庭，以及全烏克蘭超過64,000家企業客戶提供服務。YASNO的產品生態系——包括太陽能發電廠（PV系統）、電池儲能系統(BESS)及能源管理解決方案——協助企業降低成本、提升能源效率，並強化能源韌性。該公司致力於提供高品質的客戶服務，並持續拓展其數位服務能力。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。