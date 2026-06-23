アンダーセン・グローバル、インドネシアのアンダーセンを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、インドネシアのVDBロイがインドネシアのアンダーセンへとリブランドし、同組織に新たなメンバーファームとして加わることで、東南アジアにおけるプレゼンスを強化します。

インドネシアのアンダーセンは、インドネシア市場で事業を展開する多国籍企業および外国投資家に、税務・法務アドバイザリーサービスを提供しています。同事務所は、市場で培った数十年にわたる経験と、複雑な規制関連事項やクロスボーダー案件について明確かつ個別のニーズに応じた助言を提供することに重点を置いた実務的なアプローチを組み合わせています。

「アンダーセン・ブランドの採用は、より広範な国際連携に支えられた質の高い実務的な税務・法務アドバイスを顧客に提供するという当社の姿勢を示すものです」と、インドネシアのアンダーセンのマネージングパートナーであるトミー・ヘンダルト・ウトモは述べました。「インドネシアで事業を展開する顧客は、一層連携の取れたクロスボーダー支援を必要としています。メンバーファームとなることで、当社はこうした支援をより一貫性と明確さをもって提供できるようになります。」

「インドネシアは、東南アジア全域で投資や事業拡大を進める企業・団体にとって、引き続き重要な市場です」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「インドネシアのアンダーセンの追加により、当社はこの地域におけるプレゼンスをさらに強化するとともに、ベトナムのアンダーセンおよびカンボジアのアンダーセンと既に築いている強固な連携を一層発展させます。」

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家を擁する、法的に独立したメンバーファームによって構成される国際的なアソシエーションです。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界で5万人以上の専門家を擁し、メンバーファームや提携ファームを通じて1,000か所超の拠点で事業を展開しています。

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