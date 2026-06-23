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A Andersen Global incorpora a Andersen na Indonésia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença no Sudeste Asiático com a mudança de nome da VDB Loi na Indonésia para Andersen na Indonésia, tornando-se a mais nova firma membro da organização.

A Andersen na Indonésia oferece serviços de consultoria tributária e jurídica para empresas multinacionais e investidores estrangeiros que operam no mercado indonésio. A firma combina décadas de experiência de mercado com uma abordagem prática, focada em fornecer orientação clara e personalizada em questões regulatórias e transfronteiriças complexas.

“A adoção da marca Andersen reflete nosso compromisso em fornecer aos clientes consultoria tributária e jurídica prática e de alta qualidade, apoiada por uma colaboração internacional mais ampla”, disse Tommy Hendharto Oetomo, sócio-gerente da Andersen na Indonésia. “Os clientes que operam na Indonésia exigem um suporte transfronteiriço cada vez mais coordenado. Tornar-se uma firma membro fortalece nossa capacidade de fornecer esse serviço com consistência e clareza.”

“A Indonésia continua sendo um mercado importante para organizações que investem e se expandem pelo Sudeste Asiático”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A chegada da Andersen à Indonésia fortalece ainda mais nossa presença na região e consolida a sólida colaboração já estabelecida com a Andersen no Vietnã e no Camboja.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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